Android 17 activa una función para evitar el mareo en el carro: Así funciona

Usar el celular durante un viaje puede convertirse en una experiencia incómoda para algunas personas. Google busca reducir ese problema con Motion Assist, una función de Android 17 que comenzó a llegar de forma gradual a los teléfonos Pixel y que añade señales visuales en la pantalla mientras el dispositivo detecta que está en movimiento.

La herramienta es la evolución de una función que Google había mostrado anteriormente bajo el nombre de Motion Cues. La compañía comenzó a trabajar en ella en 2024 y ahora la está incorporando como Motion Assist dentro de Android 17.

Su funcionamiento parte de una idea sencilla. Mientras el usuario está dentro de un vehículo en movimiento, Android muestra indicadores alrededor de los bordes de la pantalla que representan visualmente los movimientos del automóvil. El objetivo es ayudar a reducir el conflicto entre lo que perciben los ojos y lo que siente el cuerpo, una de las causas asociadas al mareo por movimiento.

Por ahora, los teléfonos Pixel parecen estar entre los primeros dispositivos en recibirla. Sin embargo, la actualización no está llegando al mismo tiempo a todos los equipos. Hay reportes de funcionamiento en modelos de la nueva generación Pixel 11, mientras que algunos teléfonos Pixel 10 Pro XL con Android 17 todavía no muestran la opción.

¿Cómo activar Motion Assist en un Pixel?

La función puede encontrarse desde la configuración de Google Play. El usuario debe ingresar a Configuración, seleccionar su perfil y entrar en Todos los servicios. Después debe buscar la sección de seguridad personal y del dispositivo y localizar Asistencia de movimiento.

Motion Assist permite activar un funcionamiento automático para que el teléfono encienda los indicadores cuando detecte que está dentro de un vehículo en movimiento. También existe la posibilidad de añadir un acceso directo a los ajustes rápidos para encender o apagar la herramienta manualmente.

Google incorporó además algunas opciones para personalizar la apariencia de las señales. Es posible modificar su color, forma y nivel de opacidad. También existe una opción de aleatorización que cambia automáticamente estas características.

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Uno de los cambios más importantes frente a las primeras pruebas está relacionado con la forma en que Android muestra los indicadores. Originalmente, la función dependía del permiso para aparecer sobre otras aplicaciones, lo que impedía que las señales se mostraran sobre determinados elementos del sistema, como la pantalla de bloqueo, las notificaciones, la barra de estado o los controles de volumen.

Con Android 17, Google realizó modificaciones a nivel del sistema operativo para permitir que los indicadores funcionen también sobre esos elementos.

La llegada, sin embargo, todavía es progresiva. Por eso, tener Android 17 instalado no garantiza que Motion Assist aparezca inmediatamente. La disponibilidad puede depender del dispositivo y del despliegue que esté realizando Google.

La función tampoco es completamente nueva dentro del ecosistema Android. Fabricantes como OPPO y vivo ya cuentan con herramientas similares orientadas a reducir el mareo al utilizar el teléfono durante los desplazamientos.