Hay una letra que está llamando especialmente la atención en el nuevo logotipo de Instagram. No es un cambio de color ni la aparición de un nuevo símbolo. Es la forma en que está escrita la palabra que identifica a la red social.

Instagram presentó una nueva versión de su logotipo tipográfico, formada únicamente por el nombre de la plataforma. La propuesta modifica la apariencia de las letras con curvas que recuerdan a la escritura cursiva, una decisión que ya provocó comentarios entre quienes vieron el rediseño.

Las transformaciones son particularmente visibles en la “s”, la “r” y la “g”. Sus trazos tienen formas más ornamentales que en la versión anterior y buscan darle al nombre una personalidad distinta sin alejarlo completamente de la identidad que Instagram ha utilizado durante años.

Uno de los detalles que más comentarios ha generado es precisamente la “s”. Su diseño puede resultar poco familiar para algunas personas y ha dado pie a bromas entre usuarios que aseguran que el nombre parece leerse de otra forma.

El efecto resulta curioso porque la escritura cursiva es cada vez menos habitual entre las generaciones jóvenes. Una forma de letra que durante décadas fue común en la escritura a mano ahora puede funcionar como un recurso visual poco reconocible para parte de los usuarios.

Instagram apuesta por cambiar la palabra, no el símbolo

La decisión también marca una diferencia frente a la transformación que vivió la plataforma en 2016. En aquella ocasión, Instagram modificó de manera mucho más evidente su identidad gráfica al abandonar la cámara marrón con la franja arcoíris y adoptar el ícono con degradado que todavía acompaña a la aplicación.

Esta vez, la modificación parte de otro lugar. La compañía conserva la referencia visual de Instagram y concentra la renovación en la manera de escribir su nombre.

Adam Mosseri, director de Instagram, explicó que la tipografía anterior llevaba más de una década y ya se percibía antigua. Su valoración sobre el nuevo diseño apunta a una imagen más moderna, aunque con elementos que mantienen la conexión con la identidad original.

La actualización demuestra hasta qué punto una variación aparentemente pequeña puede cambiar la percepción de una marca. El nombre sigue siendo el mismo, pero las formas que lo componen adquieren mayor protagonismo.

Por ahora, tampoco está confirmado que el cambio vaya acompañado de una renovación del ícono de la aplicación. Instagram no ha anunciado otros ajustes de diseño vinculados con esta actualización.

El nuevo logotipo queda, por ahora, como una modificación centrada en la tipografía y abre una discusión más amplia sobre cómo las marcas con identidades muy conocidas pueden renovarse sin perder los elementos que permiten reconocerlas.