Google lanza Gemini Enterprise para abogados: así funciona la IA legal

La inteligencia artificial empieza a ocupar tareas cada vez más específicas dentro de los despachos de abogados. Google presentó este 25 de agosto de 2026 Gemini Enterprise for Legal, una extensión de su plataforma Gemini Enterprise diseñada para firmas jurídicas y departamentos legales internos que necesitan trabajar con contratos, documentos, investigaciones y procesos regulatorios sin sacar la información de los entornos que ya utilizan.

La propuesta parte de una necesidad particular del sector: una herramienta de IA para abogados no puede limitarse a responder preguntas. También debe respetar permisos, documentos confidenciales, barreras de acceso entre casos y los sistemas donde las organizaciones almacenan su información.

Por eso, Google plantea cuatro componentes. El primero son habilidades especializadas para tareas como revisar contratos, identificar cláusulas de riesgo, crear manuales de negociación, consultar cambios regulatorios y atender solicitudes de acceso a datos personales.

La plataforma también puede conectarse mediante el Model Context Protocol (MCP) con las herramientas que los equipos jurídicos ya tienen. Entre las integraciones aparecen Microsoft 365, Google Workspace, Docusign, Everlaw, iManage, NetDocuments, RelativityOne, Harvey, Legora, CourtListener y otras plataformas utilizadas para gestión documental, investigación y litigios.

La IA trabaja sobre los permisos que ya tiene cada abogado

Uno de los puntos que Google destaca es el manejo de información confidencial. Los conectores heredan los permisos establecidos en los sistemas jurídicos, por lo que Gemini Enterprise no debería acceder a documentos que el usuario tampoco tiene autorización para consultar.

Esto resulta especialmente relevante para firmas que manejan múltiples clientes y asuntos con restricciones de acceso. La compañía también señala que los datos de clientes, documentos, instrucciones y resultados permanecen dentro del perímetro privado de la organización y que no se utilizan para entrenar sus modelos fundamentales.

Entre las funciones anunciadas está la revisión de contratos como acuerdos con proveedores, acuerdos de confidencialidad y documentos relacionados con fusiones y adquisiciones. La IA puede compararlos con las reglas internas de una empresa, detectar cláusulas consideradas de alto riesgo y proponer cambios para que un abogado los revise.

Otra función permite monitorear modificaciones regulatorias y relacionarlas con las políticas internas de una organización. También puede ayudar a convertir acuerdos existentes en manuales de procedimientos para futuras negociaciones.

Gemini Enterprise for Legal no es una aplicación independiente. Google la presenta como un complemento dentro de Gemini Enterprise, por lo que las organizaciones que ya utilizan la plataforma pueden añadir las capacidades jurídicas sin implementar una segunda herramienta con controles separados.

La compañía señala que la solución fue desarrollada junto con firmas como Cleary Gottlieb, Freshfields, Weil y Williams & Connolly. Actualmente, Gemini Enterprise for Legal está disponible en versión preliminar, según Google Cloud.