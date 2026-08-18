El verdadero valor de la IA no está en el modelo, sino en quién controla los datos estratégicos

En medio de la fiebre actual por la inteligencia artificial, una inmensa cantidad de organizaciones están enfocando sus recursos en intentar responder una pregunta fundamentalmente equivocada. Cuestionarse si es mejor utilizar ChatGPT, Claude o Gemini resulta superficial frente al verdadero desafío tecnológico y corporativo de nuestra era.

Durante una reciente intervención en la Universidad de los Andes, la experta Ángela Villate expuso que la discusión central en sectores como el jurídico y el empresarial no debe girar en torno a qué modelo comercial implementar, sino sobre quién mantiene el control real de los datos, la infraestructura y el conocimiento estratégico de la compañía. Su argumento principal desafía la noción generalizada de que la inteligencia artificial se limita a un simple chatbot de consumo masivo, proponiendo en cambio que las empresas deben comprenderla como un ecosistema complejo e integral donde la gobernanza de la información, el procesamiento riguroso y la auditoría son los verdaderos diferenciadores competitivos.

El uso indiscriminado de herramientas comerciales de inteligencia artificial conlleva un riesgo gigantesco que muchas firmas están pasando por alto en su afán de modernización, y es la fuga involuntaria de su ventaja competitiva más valiosa. Villate ilustra esta problemática planteando un escenario en el que profesionales de distintas empresas competidoras alimentan simultáneamente un mismo modelo comercial con información detallada sobre casos altamente estratégicos.

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Al hacer esto, los usuarios dejan de ser simples consumidores de una herramienta tecnológica y se convierten inadvertidamente en proveedores de conocimiento especializado que termina nutriendo una infraestructura compartida, entrenando al algoritmo general para beneficio de sus propios rivales. A este grave escenario se suman serios problemas de soberanía de datos, una opacidad casi total frente a los sesgos o alucinaciones del sistema, y una preocupante dependencia económica de corporaciones que pueden alterar sus precios, modificar sus políticas de privacidad o cambiar sus interfaces de programación de un día para otro.

Frente a este complejo panorama de dependencia tecnológica, cobra una fuerza inusitada la filosofía de construir herramientas propias en lugar de alquilarlas, una posibilidad demostrada magistralmente por un proyecto implementado en Nueva Zelanda para la preservación del idioma maorí. Con recursos que a los ojos de las grandes multinacionales tecnológicas parecerían insuficientes, incluyendo apenas trescientas diez horas de audio y una infraestructura local manejada con solo dos tarjetas gráficas, la comunidad logró desarrollar un sistema especializado que alcanzó una precisión superior al noventa por ciento.

Este caso paradigmático demuestra que una organización moderna no necesita los presupuestos astronómicos de Silicon Valley ni requiere desarrollar un gigantesco modelo de lenguaje desde cero, ya que el enfoque más inteligente consiste en descargar modelos de código abierto y entrenarlos específicamente con la información confidencial de la empresa, creando soluciones altamente precisas sin comprometer la privacidad ni la seguridad de la información.

La clave absoluta para lograr el éxito en este tipo de implementaciones corporativas radica en comprender interiorizar que los datos son inmensamente más importantes que el modelo algorítmico subyacente, una dinámica que la ponente resume de manera brillante comparando esta relación con la de una naranja y un exprimidor.

Mientras que el mercado tecnológico actual se comporta de forma frenética cambiando constantemente de exprimidores y ofreciendo nuevos modelos cada semana, la calidad del producto final siempre dependerá de la excelencia de la naranja, que en este contexto representa la rigurosa gobernanza, la limpieza sistemática y la correcta estructuración de los datos internos de la organización. Una abrumadora cantidad de compañías cometen el gravísimo error de precipitarse a comprar e integrar soluciones de inteligencia artificial generativa sin haber consolidado previamente sus políticas de información, ignorando que el verdadero paso previo hacia la innovación tecnológica consiste en organizar estructuradamente su propio activo intelectual para transformarlo en inteligencia de negocios procesable.

En campos de alta especialización técnica como el derecho, esta estructuración metodológica de la información resulta aún más crítica, debido a que el conocimiento no es lineal y el dato estadísticamente más frecuente rara vez coincide con el más importante. Los modelos probabilísticos generalistas suelen fracasar estrepitosamente al intentar interpretar sentencias o documentos de cientos de páginas donde una sola cláusula o una breve frase condicional pueden alterar por completo el sentido legal de una disputa, enfrentándose a normativas superpuestas y sutiles variaciones jurisdiccionales.

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Por esta razón, el objetivo de la automatización tecnológica nunca debe ser la eliminación del criterio profesional, sino la integración permanente del experto humano en el ciclo de revisión, entendiendo que las plataformas comerciales son excepcionales para redactar correos o gestionar tareas administrativas rutinarias, pero la estrategia profunda, el conocimiento diferencial y las decisiones predictivas jamás deberían externalizarse.

La asimilación de todas estas tecnologías plantea además un desafío inmenso para la competitividad integral en regiones como Colombia, donde la simple suscripción a licencias de software extranjero se confunde habitualmente con una verdadera y profunda transformación digital.

Villate advierte con gran agudeza que el excelente talento de los ingenieros colombianos frecuentemente termina operando en beneficio de compañías internacionales, precisamente porque el mercado corporativo nacional se conforma con el consumo pasivo de la tecnología foránea en lugar de invertir en el desarrollo de capacidades técnicas propias que logren retener ese conocimiento especializado dentro de las fronteras.

}En última instancia, la ventaja competitiva definitiva en la incipiente era de la inteligencia artificial no se cimenta en la capacidad de alquilar apresuradamente el modelo algorítmico más popular del mes, sino en la disciplina estratégica de consolidar una capa de conocimiento propia e independiente que garantice la absoluta soberanía sobre los activos intelectuales de la empresa.