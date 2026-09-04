vivo V80 Lite 5G llega con batería de 10.000 mAh: precio

Una batería de 10.000 mAh pone al vivo V80 Lite 5G entre los smartphones de gama media con mayor capacidad de energía. El equipo combina esta característica con resistencia al agua y al polvo, pantalla OLED de 120 Hz y una cámara principal Sony de 50 megapíxeles.

El nuevo modelo aparece inicialmente en Myanmar con dos configuraciones. La versión de 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento tiene un precio de 1.399 RM, que equivale aproximadamente a $1,26 millones de pesos colombianos. La variante de 8 GB de RAM y 256 GB cuesta 1.899 RM, unos $1,71 millones de pesos colombianos.

Estas conversiones son aproximadas y no representan el precio oficial que tendría el equipo en Colombia. Por ahora, tampoco se han informado detalles sobre una llegada internacional.

La batería BlueVolt es el principal atractivo del teléfono. Según las especificaciones anunciadas, sus 10.000 mAh permitirían alcanzar hasta 30 horas de reproducción de videos en TikTok y unas 14 horas de juego. La carga se realiza mediante USB-C con una potencia máxima de 44 W.

vivo también indica que la batería puede conservar el 80 % de su capacidad después de 1.400 ciclos de carga. La cifra apunta a mantener una autonomía elevada durante un periodo prolongado de uso, aunque el rendimiento puede cambiar dependiendo de las aplicaciones, la conectividad y otros factores.

Una batería enorme en un cuerpo de 8,59 milímetros

A pesar de incorporar una batería de esta capacidad, el V80 Lite 5G tiene un grosor de 8,59 milímetros y pesa 224 gramos. El teléfono cuenta con protección IP68 e IP69 frente al agua y al polvo.

El fabricante asegura además que puede resistir una caída desde tres metros sobre una superficie de moqueta. Esta protección está acompañada por una pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas, resolución de 2.800 × 1.260 píxeles, frecuencia de actualización de 120 Hz y brillo máximo de 2.000 nits.

El lector de huellas está integrado debajo de la pantalla. Para selfies, el teléfono incorpora una cámara frontal de 32 megapíxeles, mientras que en la parte trasera utiliza una cámara principal Sony de 50 megapíxeles con apertura f/1.8 y un sensor adicional de 2 megapíxeles.

El procesamiento queda en manos del MediaTek Dimensity 7300e, acompañado por conectividad 5G, doble SIM, NFC y GPS.

Para los compradores colombianos, el precio será uno de los datos pendientes. Los valores conocidos actualmente permiten tener una referencia de cuánto costaría el equipo al convertir su precio de Myanmar, pero cualquier cifra para Colombia dependerá de la eventual llegada oficial y de las condiciones comerciales del mercado local.