nubia NaviX Ultra con certificado para IA y batería de 7.100 mAh

La inteligencia artificial será uno de los principales diferenciales del nubia NaviX Ultra, el nuevo celular desarrollado junto a ByteDance que llegará al mercado durante septiembre. El equipo ya obtuvo en China el permiso de acceso a redes y su modelo Nubia Doubao completó el registro de servicios de inteligencia artificial generativa. Aunque la marca no ha revelado la ficha técnica completa, varias especificaciones han comenzado a circular.

Entre los datos filtrados aparecen una batería de 7.100 mAh y el Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ambas características apuntan a un celular de gama alta orientado a tareas que requieren mayor capacidad de procesamiento, mientras que la participación de ByteDance, empresa detrás de TikTok, refuerza el protagonismo que tendrá la inteligencia artificial en su funcionamiento.

El nubia NaviX Ultra apuesta por la inteligencia artificial

A diferencia de un celular que incorpora herramientas de IA como funciones adicionales, este modelo fue concebido alrededor de estas capacidades. La propuesta contempla un asistente capaz de interpretar instrucciones en lenguaje natural y ejecutar acciones que requieren interactuar con diferentes servicios y funciones del teléfono.

La aprobación obtenida en China representa un avance hacia su comercialización. Aún falta conocer qué tareas podrá ejecutar, qué aplicaciones serán compatibles y cuánto procesamiento se realizará directamente en el dispositivo. Esos detalles permitirán establecer sus diferencias frente a las propuestas de Honor, Xiaomi o vivo.

Uno de los componentes mencionados en las filtraciones es el Snapdragon 8 Elite Gen 5, un procesador de gama alta de Qualcomm. Además de las funciones de inteligencia artificial, este chip podría encargarse de tareas que demandan mayor capacidad de procesamiento, como videojuegos, edición de video y multitarea intensiva.

Su combinación con una batería de gran capacidad podría favorecer sesiones prolongadas de uso. Sin embargo, el rendimiento y la autonomía dependerán de la optimización del software, la pantalla y la manera en que se ejecuten las herramientas de IA, aspectos que solo podrán evaluarse cuando el celular llegue al mercado.

Batería de 7.100 mAh, pantalla de 144 Hz y cámaras de 50 MP

La capacidad filtrada alcanza los 7.100 mAh, una cifra elevada para un celular de gama alta. De confirmarse, ofrecería un margen importante para alimentar el procesador, la pantalla y las funciones inteligentes durante la jornada, aunque no permite anticipar por sí sola cuántas horas durará una carga.

También se menciona carga rápida por cable, pero la potencia definitiva deberá confirmarse durante la presentación. Este dato será clave para conocer cuánto tiempo necesitará una batería de ese tamaño para recuperar energía y cómo se comportará el sistema de carga en el uso cotidiano.

Las filtraciones apuntan a una pantalla de 6,78 pulgadas con resolución 1.5K y frecuencia de actualización de 144 Hz. Esta última característica permitiría mostrar movimientos más fluidos al desplazarse por la interfaz y durante videojuegos compatibles.

En fotografía se habla de una configuración trasera triple con sensores de 50 MP y una cámara frontal de la misma resolución. Los megapíxeles, sin embargo, no determinan por sí solos la calidad de las imágenes. La óptica, el tamaño de los sensores y el procesamiento fotográfico serán determinantes para evaluar los resultados.

Qué está confirmado y qué falta por conocer

Procesador, pantalla, cámaras y batería forman parte de la información que circula antes de la presentación, por lo que no deben considerarse especificaciones definitivas. La compañía sí ha confirmado que el celular llegará al mercado chino durante septiembre y estará disponible en cuatro acabados: azul, negro, blanco y Dream.

La principal incógnita del nubia NaviX Ultra está en sus capacidades de inteligencia artificial y en la utilidad que tendrán en situaciones cotidianas. Si el hardware filtrado termina formando parte del modelo comercial, la batería de 7.100 mAh y el procesador de gama alta acompañarán una propuesta cuyo verdadero diferencial dependerá del software.