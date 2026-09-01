Huawei comenzará a probar HarmonyOS en países y regiones seleccionados como primer paso para llevar su sistema operativo fuera de China. El anuncio se realizó durante la Conferencia del Ecosistema 2026, donde Xu Zhijun, vicepresidente y presidente rotatorio de la compañía, confirmó los planes, aunque no reveló fechas ni los mercados elegidos.

La decisión abre una nueva etapa para la plataforma, que hasta ahora se ha concentrado principalmente en China. Fuera de ese país, los dispositivos de la marca continúan utilizando EMUI, por lo que las pruebas permitirán conocer cómo podría desarrollarse la transición hacia su ecosistema propio en otros territorios.

Qué es el sistema operativo de Huawei y por qué quiere llevarlo a otros países

La plataforma tomó impulso después de que Estados Unidos incluyera a Huawei en su Lista de Entidades. Las restricciones dejaron a los nuevos dispositivos de la compañía sin acceso a los servicios móviles de Google (GMS) y llevaron al fabricante chino a fortalecer un ecosistema de software independiente.

Su alcance tampoco se limita a los celulares. El sistema funciona en tabletas, relojes, vehículos y dispositivos para el hogar inteligente, una estrategia con la que la empresa busca conectar diferentes categorías de productos bajo un mismo ecosistema.

El despliegue internacional también podría enfrentar obstáculos regulatorios. Legisladores estadounidenses han pedido anteriormente frenar su expansión al señalar posibles riesgos de espionaje, una presión que podría influir en los planes de la compañía fuera de China.

Qué implica la expansión de HarmonyOS para quienes tienen un Huawei

Para quienes tienen un celular Huawei fuera de China, el cambio podría significar que futuros dispositivos adopten el nuevo sistema. También abre la posibilidad de que algunos modelos actuales reciban una ruta de actualización, aunque la compañía todavía no ha confirmado qué equipos serían compatibles ni cómo se realizaría la transición.

El principal cambio estaría en el software y las aplicaciones. HarmonyOS NEXT abandonó la base de Android, por lo que llevar esta plataforma a otros países exige contar con aplicaciones compatibles y un ecosistema capaz de responder a las necesidades de cada mercado. Este será uno de los aspectos que Huawei deberá evaluar durante las primeras pruebas.

Una de las posibilidades planteadas es utilizar la versión 6 como una etapa de transición para los dispositivos que actualmente funcionan con EMUI. Esta opción facilitaría la compatibilidad con aplicaciones antes de avanzar hacia una plataforma completamente independiente de Android, pero la compañía no ha confirmado que vaya a seguir esta estrategia fuera de China.

La expansión global comenzará con mercados piloto

Por ahora, la confirmación se limita a programas piloto en países y regiones seleccionados. No se conocen los territorios participantes, las fechas de inicio ni cuánto tiempo durará esta fase antes de que la compañía decida si avanza hacia un despliegue internacional más amplio.

Los resultados permitirán evaluar la viabilidad de llevar la plataforma a otros mercados. La compatibilidad con aplicaciones y las posibles barreras regulatorias serán algunos de los factores que determinarán si el sistema logra ampliar su presencia y posicionarse como una alternativa a Android e iOS fuera de China.

Imagen: ENTER.CO generada con IA (ChatGPT)