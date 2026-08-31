POCO F9 Ultra llega con batería de 8.050 mAh y cámara de 200 MP

El POCO F9 Ultra llega con una batería de 8.050 mAh, una capacidad que busca extender el tiempo de uso del celular en actividades que demandan bastante energía, desde videojuegos y reproducción de contenido hasta grabación y edición de video.

La cifra toma mayor importancia por las características de su pantalla. El celular incorpora un panel de 6,9 pulgadas con un brillo máximo de 4.500 nits, una especificación que permite visualizar contenidos incluso cuando el usuario está expuesto directamente a la luz del sol.

Una pantalla grande y con un nivel de brillo elevado puede incrementar el consumo energético. Por eso, la batería de silicio-carbono de 8.050 mAh se convierte en uno de los componentes más relevantes del POCO F9 Ultra para quienes pasan varias horas utilizando el dispositivo.

El celular también incorpora carga rápida de 100 W y carga inalámbrica, dos alternativas para recuperar energía cuando la batería necesita recargarse.

Para quienes trabajan fuera de espacios con acceso permanente a tomas de corriente, una batería de esta capacidad puede representar una ventaja. Viajes frecuentes, jornadas al aire libre o desplazamientos prolongados son algunos de los escenarios en los que disponer de mayor autonomía puede reducir la necesidad de llevar una batería externa.

Rendimiento para videojuegos y creación de contenido

El POCO F9 Ultra está equipado con el Snapdragon 8 Elite Gen 5, acompañado de una pantalla con una frecuencia de actualización de 185 Hz.

Esta combinación está orientada a actividades que requieren un alto nivel de procesamiento, especialmente videojuegos con gráficos exigentes y reproducción de contenido multimedia.

La batería también adquiere importancia para este tipo de usuarios. Las sesiones prolongadas de juego, los videos en alta resolución y el uso constante de una pantalla de alta frecuencia pueden incrementar el consumo energético del celular.

En fotografía y video, el equipo incorpora una cámara principal de 200 megapíxeles y capacidad para grabar en 8K.

Estas funciones permiten utilizar el celular para producir contenido visual sin depender necesariamente de otros equipos. Para creadores que graban varios videos o editan imágenes directamente desde el dispositivo, contar con una batería de 8.050 mAh puede ampliar el margen de trabajo cuando no hay un enchufe disponible.

El almacenamiento también está pensado para quienes manejan grandes cantidades de archivos. El POCO F9 Ultra cuenta con una configuración de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, mientras que las opciones superiores llegan a 16 GB de RAM con 512 GB o 1 TB.

La distribución del celular aparece vinculada al sistema Gioi Dien Dong (Mobile World), donde los compradores pueden acceder al producto y probarlo en sus establecimientos.

Con una batería de 8.050 mAh, cámara principal de 200 MP, grabación de video en 8K y una pantalla de 185 Hz, el POCO F9 Ultra busca responder a usuarios que utilizan el celular durante largas jornadas y para tareas que requieren un consumo elevado de recursos.