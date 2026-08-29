Estos fueron los 10 smartphones más vendidos del mundo en el segundo trimestre de 2026

La cifra adquiere relevancia porque se produjo en un trimestre en el que las ventas generales de smartphones cayeron 11 %. Pese a esa contracción, Apple y Samsung consiguieron colocar cinco modelos cada una dentro del listado de los diez más vendidos.

El iPhone 17 encabezó la clasificación, seguido por el iPhone 17 Pro Max y el iPhone 17 Pro. La familia de Apple mantuvo una fuerte presencia gracias tanto a la demanda de sus modelos premium como al desempeño de su versión estándar, que redujo la diferencia frente a los equipos Pro.

Según el análisis de Counterpoint Research, las ventas unitarias de Apple aumentaron 5 % frente al mismo periodo del año anterior. El crecimiento estuvo impulsado por mercados como India, Japón y Oriente Medio y África, mientras que en Corea del Sur las ventas de iPhone casi se duplicaron durante el trimestre.

Los modelos de mayor precio también tuvieron un comportamiento favorable. Los programas de intercambio, las promociones y las alternativas de financiación ayudaron a reducir el impacto del precio para los compradores, mientras que el incremento general en los precios de los smartphones llevó a parte de los consumidores hacia equipos de gama alta.

Samsung gana terreno con el Galaxy S26 Ultra

Samsung consiguió dos lugares dentro de los diez primeros con su familia Galaxy S. El Galaxy S26 Ultra fue el modelo más vendido de la compañía durante el trimestre y escaló cinco posiciones frente al Galaxy S25 Ultra. Además, se convirtió en el Android más vendido del periodo.

El comportamiento del S26 Ultra también fue determinante dentro de su propia familia: el dispositivo representó más de la mitad de las ventas de la serie Galaxy S26. Entre sus elementos diferenciadores aparecen una pantalla con funciones de privacidad y capacidades de inteligencia artificial mejoradas.

Samsung también mantuvo modelos de la familia Galaxy A entre los diez más vendidos. Su presencia responde a factores como los precios, la disponibilidad y la relación entre prestaciones y costo. Los equipos de esta serie incluidos en el listado ofrecen seis años o más de soporte de software, una característica que coincide con ciclos de reemplazo cada vez más prolongados.

Apple, por su parte, sumó al iPhone 17e a la lista. El modelo incorporó MagSafe y mayor almacenamiento interno manteniendo el mismo precio del año anterior. En Estados Unidos y Japón, las promociones de los operadores continuaron favoreciendo sus ventas.

El crecimiento de la participación de los diez modelos principales también está relacionado con la estrategia de los fabricantes frente a la escasez mundial de memoria RAM. Las marcas concentraron recursos en teléfonos de mayor volumen y en segmentos premium, elevando la participación conjunta del top 10 hasta el 26 %, su nivel más alto para un trimestre terminado en junio.