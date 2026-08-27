Galaxy S26 FE vs S25 FE: ¿vale la pena el salto?

Samsung presentó el Galaxy S26 FE como la incorporación más reciente a la familia Galaxy S26 y el primer modelo de la serie en llegar de fábrica con One UI 9. La comparación Galaxy S26 FE vs S25 FE revela cambios concentrados en el procesador y Galaxy AI, mientras la pantalla, la batería y buena parte del sistema de cámaras conservan características de la generación anterior.

Ambos celulares tienen pantalla de 6,7 pulgadas, batería de 4.900 mAh, carga de 45 W y cámaras con las mismas resoluciones. Las principales diferencias aparecen en el Exynos 2500, las funciones incorporadas con One UI 9 y algunas herramientas de fotografía y video.

Galaxy S26 FE vs S25 FE: qué cambia en cámara y Galaxy AI

El S26 FE conserva herramientas como Gemini Live, Circle to Search, Photo Assist, Writing Assist, Audio Eraser y Auto Trim, disponibles en su antecesor, pero amplía las opciones de inteligencia artificial. Now Brief permite crear tarjetas personalizadas mediante instrucciones de texto, mientras Now Nudge extiende sus sugerencias a más aplicaciones y notificaciones de terceros.

Otra novedad es Gemini Omni, diseñada para crear y editar clips de video utilizando el contenido almacenado en la galería. La diferencia frente al S25 FE está en el tipo de tareas que puede realizar la inteligencia artificial y en su integración con diferentes funciones del celular.

En fotografía, los cambios de hardware son escasos. El S26 FE y su antecesor incorporan una cámara principal de 50 megapíxeles, ultra gran angular de 12 megapíxeles y teleobjetivo de 8 megapíxeles con zoom óptico de 3x. Al frente mantienen un sensor de 12 megapíxeles, de modo que las novedades se encuentran principalmente en las herramientas asociadas a las cámaras.

My FanCam es una de ellas. La función, disponible anteriormente en los plegables Galaxy, sigue automáticamente a una persona y modifica el encuadre en tiempo real. Super Steady con Horizontal Lock también llega al nuevo modelo FE para mantener niveladas las grabaciones cuando el usuario o el celular están en movimiento.

El Exynos 2500 es la principal diferencia de hardware

Uno de los cambios más relevantes ocurre en el procesador. El Galaxy S26 FE incorpora el Exynos 2500 fabricado en 3 nanómetros, mientras que el S25 FE utiliza el Exynos 2400 de 4 nanómetros. El nuevo chip cuenta con diez núcleos y aporta una plataforma más reciente para procesamiento gráfico y funciones de inteligencia artificial.

Determinar cuánto representa esta evolución en el uso diario requerirá comparar aspectos como rendimiento sostenido, temperatura y consumo energético. Las especificaciones, sin embargo, muestran una diferencia generacional más clara en este componente que en apartados como cámaras, pantalla o batería.

En el frontal encontramos pocas novedades. Los dos celulares utilizan un panel Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas con resolución FHD+ y frecuencia de actualización de hasta 120 Hz. Para el S26 FE, la compañía anuncia un brillo máximo de 1.900 nits.

Batería y dimensiones mantienen una propuesta similar

Tampoco aumenta la capacidad de la batería. El S26 FE y el S25 FE ofrecen 4.900 mAh, carga por cable de 45 W y carga inalámbrica de 15 W. Según Samsung, el nuevo modelo puede recuperar hasta el 69 % de su capacidad en aproximadamente 30 minutos con un adaptador compatible de 45 W.

Las medidas confirman cambios mínimos en el cuerpo. El S26 FE mide 161,6 x 76,9 x 7,4 mm y pesa 193 gramos, frente a los 161,3 x 76,6 x 7,4 mm y 190 gramos del S25 FE. Esto supone tres gramos adicionales y pequeñas variaciones en altura y ancho, sin modificar el grosor.

En resistencia, ambos cuentan con certificación IP68 contra agua y polvo. El S26 FE utiliza Gorilla Glass Victus+ y un marco de aleación de aluminio, materiales destinados a proteger el cuerpo y la pantalla durante el uso cotidiano.

Respecto al soporte, el S26 FE tendrá siete generaciones de actualizaciones del sistema operativo y siete años de parches de seguridad. Llega con Android 17 y One UI 9, frente a Android 16 y One UI 8 en el lanzamiento del S25 FE. Además, incluye seis meses de Google AI Pro con 5 TB de almacenamiento en la nube.

Entonces, ¿vale la pena cambiar al S26 FE?

Para quien ya utiliza un Galaxy S25 FE, las diferencias conocidas no parecen suficientes por sí solas para justificar el cambio. El Exynos 2500 y las nuevas herramientas de Galaxy AI son las novedades más relevantes, pero cámaras, pantalla, batería y velocidades de carga presentan pocas diferencias entre generaciones.

El escenario cambia para quienes utilizan un celular más antiguo. En ese caso, el S26 FE ofrece un procesador de 3 nanómetros, One UI 9, nuevas funciones de inteligencia artificial y siete años de soporte, características que pueden tener mayor peso al elegir un equipo para varios años de uso.

La comparación Galaxy S26 FE vs S25 FE muestra una evolución enfocada en procesador y software, no una renovación profunda del hardware. Para usuarios del S25 FE, conservar el equipo sigue siendo una opción razonable; para quienes llegan desde generaciones anteriores, el nuevo modelo ofrece más argumentos para considerar la actualización.

Imagen: Samsung / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)