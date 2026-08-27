Xiaomi 18 Fold: características, precio y fecha de lanzamiento

Xiaomi prepara un cambio importante en su familia de teléfonos plegables. El nuevo Xiaomi 18 Fold no llegaría como sucesor directo bajo la conocida marca MIX Fold, sino como parte de la serie insignia Xiaomi 18.

Su aparición en fotografías de una unidad funcional permite conocer varios detalles del equipo antes de su presentación, prevista para septiembre de 2026.

El precio todavía es una incógnita. Xiaomi no ha comunicado cuánto costará el dispositivo y tampoco ha confirmado una versión para mercados internacionales. Por ahora, las reservas corresponden al mercado chino.

El diseño es uno de los elementos que más diferencia al teléfono de sus antecesores. Al abrirlo, la pantalla adopta una proporción considerablemente más ancha, cercana a la experiencia de una tableta.

La cámara frontal está ubicada en una perforación situada en la esquina superior derecha. Los bordes de la pantalla mantienen un aspecto uniforme y las esquinas tienen un radio amplio.

En la parte posterior aparece otro cambio llamativo. Las fotografías muestran un acabado rojo oscuro acompañado por un módulo horizontal de gran tamaño. En su interior se pueden distinguir tres cámaras y un flash LED.

El perfil también deja entrever un equipo delgado, aunque Xiaomi todavía no ha revelado sus medidas oficiales.

XRING O3, el componente que puede marcar la diferencia

El procesador será uno de los principales argumentos del Xiaomi 18 Fold. El teléfono estrenará el XRING O3, un chip desarrollado por Xiaomi y fabricado mediante un proceso de 3 nanómetros.

La CPU cuenta con diez núcleos y alcanza hasta 4,35 GHz. Xiaomi afirma que el procesador supera los 5,22 millones de puntos en AnTuTu y los 15.000 puntos en pruebas multinúcleo.

La parte gráfica estará a cargo de una GPU G2-Ultra NX de 16 núcleos. Según las cifras entregadas por la compañía, ofrece un 85 % más de rendimiento gráfico y consume un 64 % menos de energía frente al XRING O1.

El dispositivo también tendrá soporte para memoria LPDDR6, con un ancho de banda de hasta 113,8 GB/s.

El software tendrá un papel importante en el nuevo formato. El Xiaomi 18 Fold llegará con HyperOS 4 adaptado a su pantalla ancha, con cambios en la distribución del escritorio y en la forma en que las aplicaciones aprovechan el espacio disponible.

Precio y disponibilidad

Aquí está uno de los puntos que Xiaomi todavía mantiene bajo reserva. No existe un precio oficial para el Xiaomi 18 Fold.

La compañía sí ha confirmado su llegada en septiembre de 2026 al mercado chino. Tampoco se conoce, por ahora, cuándo podría venderse fuera de ese país.

Por eso, aunque las fotografías ya permiten hacerse una idea bastante precisa del dispositivo, todavía faltan datos para evaluar su posición frente a otros plegables: precio, batería, configuración completa de cámaras, peso y disponibilidad internacional.

La presentación de septiembre será la que determine cuánto costará esta nueva apuesta de Xiaomi y si el 18 Fold realmente inaugurará una nueva etapa para los plegables de la compañía.