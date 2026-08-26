Garmin fēnix 9 y 9 Pro: precio, características y novedades

Garmin presentó este martes los nuevos fēnix 9 y fēnix 9 Pro, sus relojes inteligentes GPS multideporte de gama alta. El modelo Pro llega con una novedad importante: es el primero de la familia fēnix con caja de titanio, además de una pantalla AMOLED que alcanza hasta 3.000 nits y opciones de conexión LTE y satelital.

El precio también los ubica en la gama premium. El fēnix 9 tiene un precio inicial de US$999,99, mientras que el fēnix 9 Pro parte de US$1.099,99. Tomando como referencia la tasa de cambio del dólar, esto representa aproximadamente $3,06 millones y $3,36 millones de pesos colombianos, respectivamente.

Es importante precisar que esos valores corresponden a una conversión del precio anunciado por Garmin y no equivalen necesariamente al precio final en Colombia. El costo local puede cambiar según impuestos, distribución y la versión del reloj.

El fēnix 9 estará disponible en tamaños de 43, 47 y 51 mm. Cuenta con una pantalla AMOLED hasta dos veces más brillante que la generación anterior, cristal de zafiro resistente a los arañazos y resistencia al agua hasta 40 metros.

También tiene 64 GB de almacenamiento, capacidad para guardar hasta 7.000 canciones y un sistema de mapas actualizado. Garmin asegura que el desplazamiento por los mapas puede ser hasta 30 % más rápido que en el fēnix 8.

Garmin Epic convierte las actividades en una historia

Una de las novedades que comparten los dos modelos es Garmin Epic, una función gratuita integrada en Garmin Connect que permite agrupar actividades realizadas durante varios días, semanas o meses.

El usuario puede reunir sus entrenamientos o aventuras en una misma historia, consultar los datos de salud y rendimiento de ese periodo, añadir fotografías y compartir el resultado.

Los relojes también incorporan nuevas métricas para analizar la resistencia. Las zonas de resistencia y la curva de resistencia permiten observar cómo evoluciona el rendimiento y ayudan a administrar mejor el esfuerzo durante una actividad.

En el fēnix 9 Pro, Garmin añade una construcción más sofisticada. Su caja de titanio utiliza una tecnología de nanomoldeo que combina metal y plástico y busca reducir el grosor del dispositivo sin sacrificar resistencia.

Las pantallas AMOLED del Pro llegan hasta 3.000 nits de brillo. Además, el modelo de 51 mm tiene una pantalla de 1,5 pulgadas, un 15 % más grande que la del fēnix 8 sin incrementar el tamaño de la caja.

Algunas versiones incorporan carga solar, con una autonomía que puede llegar hasta 57 días bajo las condiciones de prueba indicadas por Garmin. La versión AMOLED de 51 mm alcanza hasta 31 días en modo reloj inteligente.

Los modelos Pro con conectividad inReach también permiten realizar llamadas, enviar mensajes, compartir la ubicación y utilizar funciones SOS mediante LTE y conexión satelital, sin depender del teléfono. Estas funciones requieren un plan activo y su disponibilidad depende de la región.

Característica fēnix 9 fēnix 9 Pro Tamaños 43, 47 y 51 mm 43, 47 y 51 mm Pantalla AMOLED AMOLED / Solar según versión Brillo Hasta 2 veces más que fēnix 8 Hasta 3.000 nits Pantalla 51 mm — AMOLED de 1,5 pulgadas Caja de titanio No Sí Memoria 64 GB 64 GB Mapas integrados Sí Sí Garmin Epic Sí Sí Zonas y curva de resistencia Sí Sí Carga solar No En modelos seleccionados Autonomía máxima Hasta 29 días Hasta 57 días con carga solar LTE y satélite No Sí, en modelos con inReach Precio inicial US$999,99 / ≈ $3,06 millones COP US$1.099,99 / ≈ $3,36 millones COP

Garmin señala que ambos relojes ya están disponibles desde su lanzamiento, aunque la disponibilidad concreta depende del mercado y de la configuración seleccionada. Para Colombia, el precio definitivo deberá confirmarse cuando Garmin o sus distribuidores locales publiquen las referencias correspondientes.