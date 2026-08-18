AirPods con cámara aparecen en un video filtrado de Apple

Los AirPods con cámara vuelven a estar en el centro de los rumores, pero ahora existe una pista más concreta sobre lo que Apple estaría preparando. Un video de demostración encontrado dentro de la versión candidata de macOS Tahoe 26.7 muestra unos auriculares asociados con Visual Intelligence, una función que permitiría interpretar lo que el usuario tiene delante y utilizar esa información mediante Siri.

El hallazgo no confirma que exista un producto listo para llegar a las tiendas. Sin embargo, resulta relevante porque los rumores sobre sensores visuales integrados en los auriculares circulan desde comienzos de 2025. La aparición de una demostración dentro del software de la compañía permite entender mejor para qué serviría una tecnología que, hasta ahora, podía parecer poco práctica.

Así funcionarían los AirPods con cámara y Visual Intelligence

El video muestra unos auriculares con una apariencia muy similar a los AirPods Pro actuales, sin un lente evidente ni cambios importantes en su diseño. AppleInsider plantea que el sensor podría estar ubicado en la parte inferior, cerca de la zona donde se encuentra uno de los micrófonos. Por ahora, esa ubicación es una interpretación y no un detalle confirmado por Apple.

La demostración ofrece una pista más importante sobre su utilidad. Siri explica que el usuario podría pedirle que guarde para después algo que está viendo. En la práctica, los auriculares funcionarían como una extensión de los sentidos del iPhone: captarían información del entorno para que el sistema pueda interpretarla sin obligar a sacar el celular y apuntar su cámara.

Ahí está la diferencia frente a unos audífonos inalámbricos convencionales. La incorporación de sensores visuales no tendría necesariamente como objetivo convertirlos en una cámara para tomar fotografías. Su función estaría relacionada con aportar contexto a Visual Intelligence y permitir que el asistente responda a lo que ocurre alrededor del usuario.

Lo que cambiaría para el usuario

Una implementación de ese tipo podría reducir la dependencia de la pantalla en determinadas tareas. Reconocer un objeto, recordar algo visto durante un recorrido o consultar información relacionada con el entorno podrían convertirse en acciones controladas mediante la voz. Los auriculares dejarían de limitarse a reproducir sonido, gestionar llamadas o escuchar comandos para comenzar a recopilar contexto visual.

La propuesta también acercaría a Apple a una tendencia que ya está tomando forma en otros dispositivos personales. Las gafas inteligentes han demostrado que combinar cámaras, asistentes y procesamiento mediante inteligencia artificial permite consultar información sin utilizar constantemente el teléfono. Llevar parte de esa lógica a unos auriculares sería una aproximación diferente, al prescindir de una pantalla frente a los ojos.

No sería, por tanto, una mejora incremental comparable con aumentar la autonomía o perfeccionar la cancelación de ruido. Si llega a comercializarse, la apuesta modificaría la función del accesorio dentro del ecosistema. Los auriculares podrían convertirse en otra vía para que Siri y los servicios de inteligencia artificial reciban información sobre el contexto físico del usuario.

Una cámara en el oído también plantea limitaciones

El diseño genera preguntas que el video no responde. Una de ellas es qué ocurriría si el cabello, una gorra u otro elemento cubre el sensor. AppleInsider señala precisamente que la persona utilizada en la demostración tiene el cabello corto, por lo que todavía no está claro cómo funcionaría el reconocimiento cuando la zona de captura quede parcialmente bloqueada.

También queda por conocer cómo gestionaría la compañía aspectos como privacidad, consumo de batería y procesamiento de las imágenes. Integrar información visual en un dispositivo que se utiliza durante largos periodos exige explicar cuándo está activo el sensor, qué datos registra y cómo sabe una persona cercana que puede estar dentro de su campo de visión.

Por ahora tampoco hay una fecha confirmada. La presencia del material en macOS Tahoe 26.7 no significa que el producto vaya a presentarse junto con la próxima generación del iPhone. El reporte contempla esa posibilidad, pero también advierte que las referencias encontradas en el sistema podrían corresponder a dispositivos destinados a lanzamientos posteriores.

Los AirPods con cámara siguen siendo, entonces, un producto no anunciado. La diferencia frente a filtraciones anteriores es que ahora existe una demostración vinculada al propio software de la compañía que permite visualizar uno de sus posibles usos. Si el concepto llega al mercado, su verdadero valor dependerá menos de tener una cámara diminuta y más de lo útil que resulte interpretar el entorno sin recurrir constantemente al iPhone.

Imagen: Apple / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)