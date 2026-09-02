Dyson CameraJet: cepillo de dientes con IA que detecta dónde limpiar

Dyson llevó cámaras e inteligencia artificial a un dispositivo inesperado, el cepillo de dientes. La compañía presentó el Dyson CameraJet, un modelo eléctrico capaz de observar el interior de la boca, reconocer los espacios entre los dientes y dirigir hacia ellos un chorro de enjuague bucal durante el cepillado.

Su función busca facilitar la limpieza de las zonas interdentales, donde las cerdas no siempre llegan con facilidad. A diferencia de un irrigador convencional, que exige orientar manualmente el flujo, este equipo utiliza visión computacional para localizar las separaciones y determinar cuándo expulsar el líquido.

De las aspiradoras al cuidado personal, la trayectoria de Dyson

La entrada al cuidado bucal amplía una historia que comenzó con las aspiradoras. James Dyson desarrolló su primer modelo sin bolsa después de observar que los equipos tradicionales perdían capacidad de succión a medida que acumulaban polvo. Tras 5.127 prototipos, adaptó un sistema de separación ciclónica y en 1993 llegó al mercado británico la DC01.

Con los años, el catálogo se extendió a ventiladores, purificadores de aire, secadores de manos y productos para el cabello como Supersonic y Airwrap. La empresa también ha trabajado en motores eléctricos, robótica, sensores, visión artificial, aprendizaje automático y ciencia de materiales.

Ahora, el cuidado bucal abre una categoría diferente. CameraJet reúne conocimientos en óptica, software y manejo de fluidos dentro de un equipo que debe funcionar rodeado de agua, saliva y pasta dental mientras cambia de posición dentro de la boca.

Cómo funciona la IA del Dyson CameraJet

Gap Optical Targeting

es el sistema encargado de localizar los espacios entre los dientes. Utiliza una cámara intraoral de 1 mm con un sensor de 100.000 píxeles que analiza 28 imágenes por segundo. Un modelo de aprendizaje automático interpreta lo que aparece frente al cabezal durante el recorrido por la boca.

Una vez identificada la separación, el equipo calcula el momento para activar un chorro de líquido sobre ese punto. Según el fabricante, pasan aproximadamente 100 milisegundos entre la detección y el disparo. El proceso evita que la persona tenga que encontrar cada espacio y orientar manualmente la boquilla como ocurre con un irrigador.

Para entrenar el modelo se utilizaron más de 470.000 imágenes dentales. El software suma alrededor de 16 millones de líneas de código, de acuerdo con las cifras divulgadas por la marca.

El chorro automático frente a un irrigador convencional

Junto con la cámara funciona un mecanismo capaz de expulsar hasta 0,15 ml de líquido mediante un patrón cónico sobre el área identificada. La tecnología recibe el nombre de precision-flossing.

Frente a un irrigador tradicional, el cambio está en la forma de dirigir el flujo. En estos equipos, la persona debe recorrer los espacios entre los dientes y apuntar la boquilla. CameraJet utiliza la información captada por la cámara para decidir el lugar y el momento del disparo.

Durante el desarrollo, la compañía colaboró con la Facultad de Odontología de la National University of Singapore y utilizó una placa dental artificial en sus pruebas. También participaron profesionales de odontología de distintos países. Estos ensayos corresponden a información proporcionada por el fabricante y no demuestran que el equipo sustituya el hilo dental o las indicaciones de un odontólogo.

La cámara del Dyson CameraJet también muestra la boca en el celular

Mediante la aplicación MyDyson se pueden visualizar imágenes del interior de la boca y consultar información relacionada con el cepillado. La herramienta señala además áreas que podrían haber quedado sin limpiar.

Respecto a la privacidad, la marca asegura que las imágenes utilizadas durante cada sesión no quedan almacenadas ni se comparten con la empresa o terceros. El contenido visual se elimina después de ser procesado.

Dentro de la boca, saliva, agua y pasta dental pueden dificultar la visibilidad mientras el cabezal se mueve. Para reducir estas interferencias, el equipo emplea una lente abovedada e iluminación. La compañía desarrolló además una pasta dental de baja formación de espuma.

Las cerdas ajustan su movimiento durante el cepillado

Más allá de la cámara y el chorro, el fabricante modificó el funcionamiento de las cerdas. Sus pruebas encontraron que algunos cepillos sónicos podían reducir el movimiento cuando se ejercía presión contra los dientes, aunque el motor continuara funcionando.

Como respuesta surgió Variable Sonic Oscillation, un sistema que ajusta la oscilación para mantener el movimiento al entrar en contacto con la superficie dental. El cabezal incorpora distintos tipos de cerdas para trabajar sobre los dientes y cerca de la línea de las encías.

Además, una etiqueta RFID reconoce el cabezal instalado y registra su uso. Con esos datos, el equipo puede indicar cuándo corresponde reemplazarlo sin depender únicamente de una revisión visual del desgaste.

El depósito funciona con el cepillo en distintas posiciones

Incorporar el sistema de irrigación en el mango obliga a mantener el suministro cuando el cepillo está vertical, horizontal o inclinado. Un depósito convencional podría aspirar aire al cambiar de orientación e interrumpir la salida del líquido.

CameraJet utiliza un tanque de 12,5 ml preparado para alimentar el mecanismo en diferentes ángulos. De esta forma puede utilizarse tanto en los dientes frontales como en las piezas ubicadas al fondo de la boca.

Seis años de desarrollo y 661 ingenieros participaron en el proyecto. La empresa también reporta 38 solicitudes de patente relacionadas con el equipo. Las cifras muestran la dimensión del trabajo realizado, aunque no permiten establecer por sí mismas su eficacia frente a otros métodos de higiene bucal.

Cuánto cuesta el Dyson CameraJet

El Dyson CameraJet cuesta 499,99 dólares en Estados Unidos, por encima de numerosos cepillos eléctricos disponibles en el mercado. El precio será uno de los factores para evaluar frente a la posibilidad de utilizar por separado un cepillo y un irrigador.

Todavía falta conocer cómo responde el reconocimiento durante el uso cotidiano con diferentes movimientos y condiciones dentro de la boca. Las pruebas independientes serán necesarias para comprobar la precisión del chorro y establecer si la automatización aporta ventajas frente a los métodos disponibles.

Su funcionamiento conecta tres procesos que habitualmente están separados. La cámara identifica las zonas interdentales, el modelo interpreta las imágenes y el mecanismo activa el flujo de líquido. El desempeño fuera de las pruebas del fabricante permitirá determinar hasta qué punto esta combinación facilita la limpieza diaria.

Imagen: Dyson / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)