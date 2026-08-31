Serie Honor Magic 9 se certifica con carga de 100 W: fecha de lanzamiento

Honor sigue sumando pistas sobre su próxima serie insignia antes del debut oficial. Dos modelos de la familia Honor Magic 9 aparecieron recientemente en la base de datos de certificación de China, donde quedó confirmado que ambos contarán con carga rápida por cable de hasta 100 W. Esta potencia permitiría reducir el tiempo conectado al cargador, aunque todavía se desconoce la capacidad de sus baterías. El lanzamiento de la línea está previsto para el 28 de septiembre en Pekín.

Honor Magic 9 tendría tres versiones y refrigeración activa

De acuerdo con la información filtrada, la familia estaría compuesta por tres versiones. Una de ellas, pensada para quienes exigen el máximo rendimiento sostenido, incorporaría un ventilador de refrigeración integrado en el cuerpo del equipo, una solución poco habitual en celulares que busca evitar la pérdida de velocidad del procesador durante sesiones prolongadas de uso intensivo o videojuegos exigentes.

El ventilador ayudaría a controlar la temperatura cuando el celular trabaja durante largos periodos con aplicaciones o juegos que demandan muchos recursos, reduciendo el riesgo de que el rendimiento disminuya por el calentamiento del equipo.

La compañía ya habilitó las reservas anticipadas en China continental como parte de los preparativos para la presentación oficial de la nueva generación.

Snapdragon de 2 nm, inteligencia artificial y cámara de 200 MP

En cuanto al rendimiento, se espera que los modelos lleguen equipados con el Snapdragon 8 Elite Gen 6 de Qualcomm, fabricado bajo el proceso N2P de 2 nanómetros de TSMC. Esta tecnología buscaría mejorar tanto el desempeño como la eficiencia energética, especialmente al ejecutar tareas exigentes.

El chip estaría preparado para gestionar tareas de inteligencia artificial directamente en el dispositivo. Esto permitiría ejecutar determinadas funciones sin depender completamente de servidores en la nube y reducir la necesidad de una conexión permanente a internet para aquellas herramientas que puedan funcionar localmente.

La fotografía tendrá un papel importante en esta generación. Honor mantiene una colaboración con la firma alemana de equipos cinematográficos Arri para el desarrollo de las cámaras. Las filtraciones señalan una cámara principal de 200 megapíxeles con sensor de 1/1,28 pulgadas, apertura f/1.57 y estabilización óptica de imagen (OIS).

El teleobjetivo podría incorporar otro sensor de 200 MP, en este caso de 1/1,4 pulgadas y con apertura f/2.6. La combinación buscaría conservar un alto nivel de detalle al utilizar el zoom, aunque será necesario esperar las pruebas del celular para determinar el resultado real de esta configuración.

Todavía quedan por conocerse las diferencias específicas entre los tres modelos que integrarían la serie Honor Magic 9, además de sus precios y una posible disponibilidad fuera de China.

Imagen: Honor / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)