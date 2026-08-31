¿Qué celulares y dispositivos recibe Amazon a cambio de saldo? Así funciona

¿Tienes un celular que ya no utilizas? Amazon cuenta con un programa que permite entregar teléfonos usados y otros dispositivos electrónicos elegibles para recibir una tarjeta de regalo de Amazon.com. El valor depende del modelo, la generación y el estado del equipo después de que la compañía lo verifica.

¿Qué es el programa de intercambio de Amazon?

Es un sistema mediante el cual los clientes pueden entregar dispositivos electrónicos elegibles a Amazon a cambio de una tarjeta de regalo de Amazon.com por el valor asignado al equipo. Algunos productos también pueden recibir descuentos o reembolsos promocionales para comprar determinados dispositivos Amazon.

¿Qué equipos se pueden entregar?

Los teléfonos celulares están entre los productos aceptados, pero no son los únicos. Amazon también contempla tabletas, lectores electrónicos Kindle, dispositivos Echo, Fire TV, equipos de seguridad para el hogar Ring y Blink, routers eero y artículos de videojuegos. La compañía señala además que acepta equipos de diferentes marcas, entre ellas Apple, Samsung, Google, Microsoft, Bose, Sony y ASUS.

¿Cuánto dinero entrega Amazon por un celular?

El documento consultado no establece un valor fijo para cada teléfono. Amazon indica que la valoración depende del modelo, la generación y el estado del dispositivo. Para obtener el valor más alto, el equipo debe estar en buen estado y funcionar correctamente, sin daños importantes como roturas, grietas o componentes faltantes.

¿Cómo se hace el intercambio?

Primero hay que seleccionar el dispositivo que se quiere entregar y responder algunas preguntas sobre sus características y estado. Amazon genera una valoración estimada que el usuario puede revisar antes de aceptar la oferta. Después se crea la orden de intercambio y se reciben instrucciones para enviar el equipo.

¿Cuándo se recibe el saldo?

El valor definitivo se determina después de que Amazon recibe y verifica el dispositivo. En los intercambios enviados, la compañía señala que realiza la verificación en un plazo de hasta 20 días hábiles después de recibirlo. Una vez aprobado, el valor del intercambio se entrega como una tarjeta de regalo de Amazon.com en la cuenta del usuario.

¿Se puede utilizar ese saldo para comprar otro celular?

Amazon confirma que los celulares pueden intercambiarse por una tarjeta de regalo de Amazon.com. Sin embargo, existe una diferencia importante frente a otros productos: las promociones adicionales de descuento por intercambio no están disponibles para teléfonos celulares ni para artículos de videojuegos.

Por eso, en el caso de un teléfono, el beneficio consiste principalmente en convertir el equipo usado en saldo de Amazon.com. El usuario puede utilizar ese valor dentro de las condiciones aplicables a la tarjeta de regalo.

¿Qué requisitos debe cumplir el celular?

El teléfono debe corresponder exactamente con la marca, el modelo y las especificaciones indicadas al crear la orden. También debe ser propiedad del usuario y no estar sujeto a un contrato de financiación o a un saldo pendiente con un tercero o un operador celular.

Antes de enviarlo, además, es necesario eliminar las cuentas personales, desbloquearlo de los servicios en la nube y realizar un restablecimiento de fábrica. Amazon advierte que el usuario es responsable de eliminar sus datos antes de entregar el equipo.

¿Dónde funciona el programa?

Esta es una de las condiciones más importantes para los lectores en Colombia. Amazon señala que su programa de intercambio está disponible para clientes con una dirección de devolución válida en los Estados Unidos contiguos.

Por tanto, la modalidad descrita corresponde actualmente a Amazon.com en Estados Unidos y no puede presentarse como un programa disponible para cualquier usuario desde Colombia.

¿Qué pasa si Amazon determina que el equipo vale menos?

Si el estado del dispositivo no coincide con lo declarado, Amazon puede reducir la valoración. El usuario puede aceptar el nuevo valor o solicitar que le devuelvan el dispositivo, según las condiciones del intercambio.

Además de los celulares, el programa permite convertir otros electrónicos elegibles en saldo de Amazon.com, por lo que antes de desechar un equipo antiguo los usuarios pueden comprobar si aparece entre las opciones disponibles para intercambio.