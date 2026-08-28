iPhone 18 Pro Max tendría cámara exclusiva que no llegaría al Pro

Una filtración indica que Apple reservaría la cámara con apertura variable para el iPhone 18 Pro Max, mientras el iPhone 18 Pro mantendría un sistema de apertura fija. De confirmarse, sería una diferencia importante entre ambos modelos, especialmente para quienes tienen la fotografía entre sus prioridades al elegir celular.

La información proviene del filtrador Ice Universe. Según su reporte, ambos equipos utilizarían el chip A20 Pro y tendrían una batería de mayor capacidad, pero únicamente el Pro Max incorporaría una cámara principal capaz de modificar su apertura. Apple no ha confirmado estas especificaciones.

iPhone 18 Pro Max tendría una ventaja en fotografía

Una cámara con apertura variable permite modificar el tamaño del diafragma para controlar cuánta luz llega al sensor. Una apertura amplia favorece la captura en ambientes oscuros y puede generar un desenfoque de fondo más pronunciado. Al reducirla, aumenta la zona que permanece enfocada, algo útil en paisajes o fotografías grupales.

Esa posibilidad ofrece mayor control sobre el resultado según las condiciones de cada escena. Por ejemplo, abrir el diafragma puede ayudar cuando hay poca iluminación o se quiere separar visualmente al sujeto del fondo. Cerrarlo permite conservar más elementos nítidos dentro del encuadre.

Por qué el iPhone 18 Pro quedaría sin esta función

Una posible explicación estaría en el espacio interno. Los mecanismos necesarios para modificar físicamente la apertura requieren componentes ópticos y mecánicos adicionales, por lo que pueden ocupar más lugar que un sistema de apertura fija.

Por sus mayores dimensiones, el Pro Max tendría más margen para incorporar estas piezas. El modelo Pro, en cambio, dispone de un cuerpo más compacto en el que deben distribuirse la cámara, la batería, el sistema de refrigeración y los demás componentes. Esta explicación forma parte de las hipótesis alrededor de la filtración y no ha sido confirmada por Apple.

Apple ya ha utilizado la cámara para diferenciar sus modelos Pro. En 2023, el iPhone 15 Pro Max estrenó un teleobjetivo tetraprisma con zoom óptico de 5x, mientras el iPhone 15 Pro mantuvo un zoom óptico de 3x. Una estrategia parecida en la nueva generación volvería a dejar una de las mejoras fotográficas principales en el modelo de mayor tamaño.

Ice Universe también habría señalado que el próximo Pro Max sería más grueso y pesado que su antecesor. Entre las posibles razones estarían una batería de mayor capacidad y cambios en el sistema fotográfico, aunque todavía no hay información suficiente para relacionar directamente sus dimensiones con alguno de estos componentes.

Qué falta por conocer de los nuevos iPhone

Hasta ahora no se han anunciado oficialmente las especificaciones de cámara, procesador, batería o dimensiones de la serie iPhone 18 Pro. Los datos conocidos proceden de filtraciones y pueden cambiar antes de que los dispositivos lleguen al mercado.

Si el reporte resulta acertado, la apertura variable añadiría una diferencia a las habituales de pantalla y batería entre las versiones Pro. Quienes busquen mayores posibilidades fotográficas encontrarían en el iPhone 18 Pro Max una característica que no estaría disponible en el modelo más pequeño, siempre que Apple finalmente adopte esta configuración.

Imagen: 9to5Mac / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)