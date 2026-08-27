Xiaomi 17T: pusimos a prueba el procesador MediaTek entre agua, calor y cascadas

Una jornada entre cascadas, humedad y altas temperaturas sirvió para poner a prueba algo que muchas veces pasa desapercibido en un celular: el procesador. En el sendero Las Musas del Agua, en Cundinamarca, Xiaomi y MediaTek llevaron el Xiaomi 17T a un entorno distinto al de las pruebas habituales para comprobar cómo responde el equipo cuando se le exige fotografía, video, conectividad y rendimiento durante actividades al aire libre.

La experiencia permitió utilizar el teléfono mientras se recorría el sendero, se descendían zonas cercanas a las cascadas y se capturaban imágenes en condiciones de agua y humedad. El objetivo fue mostrar que el rendimiento de un smartphone no depende únicamente de sus cámaras, memoria o batería, sino también del componente encargado de procesar buena parte de la información que recibe el dispositivo.

Patricia Velázquez, director de Comercial de Centroamérica, Colombia y Caribe para MediaTek, explicó que la compañía se dedica al diseño de chipsets para diferentes tipos de dispositivos electrónicos. En un teléfono, este componente funciona como el cerebro que permite ejecutar las funciones que el fabricante desarrolla para el equipo.

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“Un chip es el cerebro que tiene el dispositivo que hace posible que lo que se imagina el fabricante del teléfono funcione”, explicó Velázquez durante la experiencia. En fotografía, por ejemplo, el procesador interviene en tareas como el tratamiento de la imagen, el color y otros procesos que permiten obtener el resultado final.

El procesador también entra en acción cuando la cámara trabaja al límite

El Xiaomi 17T incorpora el MediaTek Dimensity 8500, fabricado en un proceso de 4 nanómetros, con una CPU de ocho núcleos, GPU Mali-G720 MC8 y NPU 880 para procesamiento relacionado con inteligencia artificial. El equipo probado cuenta además con 12 GB de RAM LPDDR5X y 512 GB de almacenamiento UFS 4.1.

Durante el recorrido, estas capacidades tuvieron una aplicación práctica. La cámara principal Leica de 50 megapíxeles, el teleobjetivo periscópico de 50 megapíxeles y el ultra gran angular de 12 megapíxeles permiten capturar diferentes perspectivas del paisaje, mientras el procesador participa en el tratamiento de la información que generan los sensores.

También fue posible grabar video en movimiento y utilizar funciones de cámara que demandan procesamiento, algo especialmente relevante cuando se capturan sujetos o paisajes en condiciones cambiantes. El teléfono permite grabar hasta 4K y cuenta con funciones de inteligencia artificial integradas en Xiaomi HyperAI.

Velázquez señaló que uno de los objetivos de MediaTek es conseguir un equilibrio entre potencia y eficiencia energética. “La máquina funciona, tiene rapidez, no se calienta el teléfono y la batería te dura más de un día a full trabajo”, afirmó al hablar del trabajo de la compañía con Xiaomi.

El equipo cuenta con una batería de 6.500 mAh y carga de 67 W, además de un sistema de refrigeración Xiaomi 3D IceLoop. Su certificación IP68 también permite resistencia al polvo y al agua bajo condiciones específicas de laboratorio. Esto último no significa que pueda utilizarse sin restricciones bajo una cascada: Xiaomi advierte que la protección corresponde a condiciones controladas y puede disminuir con el desgaste o los daños físicos.

La prueba en Las Musas del Agua permitió llevar el teléfono a un uso más cercano al que puede darle una persona durante una salida de aventura: caminar, fotografiar, grabar video y enfrentarse a humedad, calor y movimiento. En ese recorrido, el procesador dejó de ser una especificación técnica escrita en una ficha para convertirse en una pieza que interviene constantemente en la experiencia de uso.