Huawei revela qué hay detrás del Nova 15 Max y su apuesta por la autonomía y la conectividad

¿Qué puede hacer que una persona elija un celular que le exige adaptarse a una experiencia diferente? Para Huawei, la respuesta está en ofrecer características capaces de compensar ese esfuerzo: una batería de gran capacidad, cámaras, resistencia y conectividad.

El Huawei Nova 15 Max llega con una batería de 8.500 mAh, pero durante las pruebas del equipo hubo otro elemento que llamó especialmente la atención: su comportamiento con la señal en zonas apartadas.

En una conversación con Carlos Morales, PR Director de HUAWEI Mobile Latam, hablamos sobre estas características, el público al que apunta la serie Nova, la tecnología que hay detrás de su conectividad y el lugar que ocupa Colombia para la compañía.

El Nova 15 Max tiene una batería de 8.500 mAh. ¿Qué representa esta capacidad dentro de la serie Nova?

El apellido Max tiene precisamente relación con la batería. Estamos hablando de una capacidad que es aproximadamente 25% o 30% superior a la que normalmente tienen otros teléfonos, sin que eso haga que el dispositivo sea excesivamente grande o pesado.

La serie Nova busca entregar un gran desempeño, buenas funciones de fotografía y una batería muy amplia para un público más grande.

Los teléfonos flagship nos permiten explorar tecnologías y funciones que posteriormente pueden llegar a dispositivos más accesibles. En el caso de Nova, buscamos llevar muchas de esas capacidades a un público más amplio.

¿A qué usuario está dirigido el Nova 15 Max?

Originalmente la serie Nova surgió muy enfocada en un público joven, especialmente por la cámara frontal y el interés en las selfies.

Pero la realidad es que actualmente tiene un atractivo mucho más amplio. Una buena cámara, una gran pantalla, buen desempeño, batería de larga duración y carga rápida son características que pueden interesarle a muchos usuarios.

En el caso del Nova 15 Max tenemos también colores y un diseño que buscan ampliar ese atractivo.

Durante las pruebas, la batería mostró un comportamiento particular incluso en condiciones de mucho calor. ¿Qué hay detrás de esa autonomía?

Tenemos la tecnología Energy Booster, que busca aprovechar mejor la energía disponible y mantener un rendimiento estable.

La batería también tiene una capacidad considerable y está acompañada por HUAWEI SuperCharge Turbo de 40 W.

La intención es que el usuario pueda tener una experiencia duradera sin estar preocupado constantemente por cargar el dispositivo.

Otra característica que llamó la atención durante las pruebas fue la conectividad. En lugares apartados, el equipo mantenía señal cuando otros teléfonos no podían conectarse. ¿Cómo lo explica Huawei?

Huawei tiene una historia muy importante como compañía de telecomunicaciones. Hemos trabajado durante muchos años en tecnologías relacionadas con redes móviles y conectividad.

Las redes móviles son particularmente desafiantes porque hay muchos factores que afectan la señal. Los árboles, por ejemplo, pueden absorber la señal, al igual que el concreto y otros materiales.

Dentro de los dispositivos tenemos diferentes antenas y configuraciones de antenas que permiten buscar una conectividad adecuada con las redes móviles.

No se trata solamente de tener varias antenas, sino de cómo están organizadas dentro del dispositivo para favorecer la conexión.

Para nosotros es una característica fundamental. Puedes tener un teléfono con una gran cámara, una buena pantalla o excelentes funciones, pero su propósito inicial es permitirte comunicarte. Si no cumple bien esa función, estamos fallándole al usuario.

¿Esa tecnología de conectividad también se desarrolla pensando en otros productos de Huawei?

Los principios que utilizamos en conectividad también están presentes en otros productos, aunque no necesariamente con exactamente la misma tecnología.

Por ejemplo, tenemos tecnologías relacionadas con la conectividad y la localización que también se aplican a relojes inteligentes cuando utilizan GPS.

Huawei dedica recursos importantes a investigación y desarrollo precisamente para que las tecnologías que desarrollamos puedan llegar a diferentes categorías de productos.

Hablemos de fotografía. ¿Qué encuentra el usuario en el Nova 15 Max?

Tenemos una cámara principal de 50 megapíxeles, que denominamos Ultra Sensing, con una alta sensibilidad a la luz.

Esto permite trabajar tanto en situaciones de buena iluminación como en escenarios con poca luz o contraluz.

También tenemos estabilización mediante inteligencia artificial, que permite compensar movimientos naturales de la mano o situaciones en las que la persona está caminando o grabando desde un vehículo.

El teléfono permite grabar video en 4K y cuenta con zoom digital de hasta 10 aumentos.

¿Y qué funciones de inteligencia artificial incorpora la cámara?

Tenemos reconocimiento de escenas. El dispositivo puede identificar si estamos ante un retrato, una escena a contraluz, fuegos artificiales, un espectáculo de luces, un atardecer o una toma nocturna y ajustar automáticamente los parámetros.

También contamos con funciones como Borrado y Mejor expresión.

En Mejor expresión, si estamos tomando una fotografía grupal, el sistema puede utilizar otra expresión natural de una persona que haya sido capturada durante la misma sesión. No inventa una expresión, sino que utiliza una expresión real de esa persona.

La resistencia también es una de las características del Nova 15 Max. ¿Cómo trabaja Huawei este aspecto?

Tenemos centros de investigación y desarrollo especializados en diferentes áreas. Uno de ellos, ubicado en Japón, está dedicado a la resistencia de materiales.

En el teléfono utilizamos una aleación de aluminio de alta resistencia en el marco interno. Buscamos que el material no solamente sea resistente, sino que también pueda ayudar a absorber parte del impacto.

Esto es importante porque dentro del dispositivo hay componentes electrónicos delicados. No basta con proteger solamente la pantalla o el marco.

Sabemos que los accidentes ocurren y por eso buscamos que los equipos puedan resistir las situaciones del día a día.

Huawei también enfrenta desde hace años el reto de la experiencia de aplicaciones. ¿Qué ha cambiado para los usuarios?

Desde 2019 hemos trabajado mucho en ese aspecto. Ya han pasado siete años y la experiencia actual está mucho más cerca de lo que ofrecíamos antes del veto.

AppGallery es una de las alternativas y los usuarios pueden encontrar muchas aplicaciones allí.

También trabajamos desde nuestros canales oficiales y los puntos de venta para explicar qué puede hacer cada dispositivo, qué aplicaciones están disponibles y cuáles son las alternativas.

Sabemos que existe una cierta predisposición de algunas personas a dudar de la experiencia, y por eso queremos que puedan resolver sus preguntas antes de comprar.

¿Qué importancia tiene Colombia para Huawei?

Colombia está dentro de nuestros tres principales mercados de América Latina.

México es el número uno y el segundo y tercer lugar normalmente se disputan entre Colombia y otro país de la región. Colombia no sale de ese top tres.

Además, hemos observado una mayor sofisticación del consumidor colombiano. Ya no solamente busca un teléfono, sino que pregunta por características específicas como carga rápida, pantallas y también por accesorios.

Hay interés en audífonos, relojes inteligentes y bandas. El mercado de wearables ha crecido mucho y todavía vemos potencial para que siga desarrollándose.

Para Huawei, el Nova 15 Max representa precisamente esa intención de llevar prestaciones que antes estaban más asociadas a equipos de mayor precio hacia una familia con un público más amplio. La batería es su argumento más evidente, pero la compañía también apuesta por fotografía, conectividad y resistencia para convencer a quienes buscan algo más que las especificaciones habituales de un smartphone.