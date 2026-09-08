Galaxy S26 FE: este es su precio en Colombia y lo que ofrece

Samsung ya comercializa en Colombia el Galaxy S26 FE, una versión de la familia Galaxy S26 que combina una pantalla de 6,7 pulgadas, cámara trasera triple y herramientas de inteligencia artificial. El modelo parte de $3.499.900 para la configuración de 256 GB de almacenamiento y 8 GB de memoria RAM.

El precio representa una reducción frente al valor de lista informado por Samsung de $4.249.901, con un ahorro de $750.001. También existe una versión de 512 GB con 8 GB de RAM por $4.699.900.

La pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas cuenta con una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz, una característica orientada a ofrecer mayor fluidez al desplazarse por aplicaciones, navegar o reproducir contenido. Samsung también destaca mejoras en brillo, resolución y claridad.

Pero uno de los principales argumentos del S26 FE está en la fotografía. El equipo incorpora una cámara trasera triple y zoom óptico de 3x, mientras que la cámara frontal alcanza los 12 megapíxeles.

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Entre sus funciones aparece My FanCam, que identifica a una persona seleccionada y ajusta el encuadre para mantenerla centrada mientras cambia la composición de la escena. Para video, Super Steady con Horizontal Lock busca mantener las grabaciones más estables y niveladas, especialmente durante actividades con movimiento.

La experiencia fotográfica también incorpora Nightography para escenas con poca luz y Photo Assist, una herramienta que permite realizar modificaciones mediante instrucciones en lenguaje natural. Según Samsung, el usuario puede ajustar elementos como la iluminación, añadir objetos o recuperar partes de una imagen y revisar los cambios realizados.

Inteligencia artificial y batería para el uso diario

El Galaxy S26 FE llega además con One UI 9, la versión de la interfaz de Samsung que incorpora nuevas funciones de Galaxy AI. Entre ellas está Now Brief, que presenta información personalizada mediante tarjetas configurables, y Now Nudge, que amplía las sugerencias contextuales a determinadas aplicaciones y notificaciones de terceros.

Otra función permite realizar búsquedas sobre varios elementos dentro de una misma imagen mediante la herramienta Marcar para buscar con Google. El equipo también integra Gemini Omni para crear y editar clips a partir de fotografías y videos almacenados en la galería.

La batería tiene una capacidad de 4.900 mAh. Con un adaptador de 45 W, Samsung indica que puede alcanzar hasta 69 % de carga en aproximadamente 30 minutos.

Para quienes buscan conservar el equipo durante varios años, la compañía promete siete generaciones de actualizaciones del sistema operativo y siete años de actualizaciones de seguridad. También incluye Smart Switch para facilitar la transferencia de información desde dispositivos Android o iOS.

En Colombia, el Galaxy S26 FE puede adquirirse en negro, verde claro y violeta, aunque la disponibilidad de colores puede variar. La configuración de 256 GB parte de $3.499.900 y la de 512 GB llega a $4.699.900. Samsung también ofrece envío gratis y alternativas de pago de 3, 6, 12 o 24 cuotas sin intereses con bancos aliados.