RugOne Xsnap 7 Pro tiene una cámara de acción extraíble: ¿cuánto cuesta?

Una cámara de acción que puede separarse del equipo y grabar por su cuenta es la principal novedad del RugOne Xsnap 7 Pro, un smartphone resistente presentado oficialmente en IFA 2026. Su módulo magnético pesa apenas 39 gramos y está diseñado para utilizarse como una cámara independiente.

La unidad puede grabar video con una resolución de hasta 2,7K a 30 fotogramas por segundo y ofrece una autonomía de hasta 40 minutos con una carga completa. También dispone de 64 GB de almacenamiento interno, por lo que puede guardar las grabaciones directamente en el módulo.

Su diseño está pensado para actividades al aire libre. La cámara soporta inmersiones de hasta cinco metros sin necesidad de utilizar una carcasa adicional. También incluye un colgante magnético para llevarla puesta y es compatible con accesorios de terceros que utilicen un soporte universal.

El módulo puede transmitir una vista previa a la aplicación complementaria de RugOne con un alcance de hasta 50 metros. Entre sus funciones se encuentran la corrección de distorsión, el bloqueo del horizonte y un modo de captura que utiliza toda el área del sensor. Esto permite elegir posteriormente si el video se quiere recortar en formato vertical u horizontal.

Tres cámaras para distintas condiciones

El Xsnap 7 Pro incorpora además una cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica de imagen y un sensor de visión nocturna infrarroja de 64 megapíxeles acompañado por luces infrarrojas. La compañía plantea esta última cámara para obtener imágenes en blanco y negro con mayor detalle durante la noche, incluso en actividades relacionadas con la observación de fauna.

El resto del dispositivo mantiene la orientación resistente de la marca. Cuenta con una pantalla de 6,67 pulgadas, brillo máximo de 1.700 nits y una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz. El procesamiento está a cargo de un MediaTek Dimensity 8400.

La construcción incorpora certificaciones IP68 e IP69K. Según las especificaciones presentadas, puede soportar una inmersión de hasta dos metros durante 30 minutos y caídas de hasta 1,5 metros sobre concreto.

El precio de lanzamiento también tiene una diferencia importante frente al valor posterior. La preventa anticipada en Kickstarter comienza el 7 de septiembre con un precio de 799 euros, unos US$929 y aproximadamente $2,9 millones de pesos colombianos, tomando como referencia las tasas de cambio del 7 de septiembre.

Para quienes quieran acceder a la oferta inicial existe un pase Super Early Bird de US$5, equivalente a unos $15.600 pesos colombianos. Este pase es únicamente digital y permite recibir un enlace privado cuando comience la campaña. El enlace deberá utilizarse dentro de los siguientes siete días para obtener US$50 de descuento sobre la recompensa Super Early Bird.

La llegada comercial está prevista para octubre, cuando el Xsnap 7 Pro tendrá un precio de US$999, alrededor de $3,12 millones de pesos colombianos, y estará disponible en los colores Sand Dune y Classic Black.