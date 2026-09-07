AnTuTu renovó la forma en que calcula el rendimiento de los celulares con la beta pública de V12. La versión modifica los análisis de procesador, gráficos, memoria y experiencia de usuario para reflejar con mayor precisión la respuesta del dispositivo ante diferentes cargas y situaciones cercanas al uso cotidiano.

Con la nueva metodología, las puntuaciones deben interpretarse de otra manera. Los resultados no pueden compararse directamente con los de V11 porque las cargas de trabajo, los algoritmos y el sistema utilizado para calcular la cifra final son distintos. Un valor mayor o menor, por tanto, no significa que el mismo celular se haya vuelto más rápido o más lento.

El procesador se evalúa con cargas más variables

Los procesadores actuales no funcionan permanentemente a su máxima frecuencia. Según la tarea, pueden aumentar su potencia durante determinados periodos y reducirla cuando requieren menos recursos. V12 busca observar tanto los picos de rendimiento como la eficiencia energética durante distintos niveles de exigencia.

En las pruebas de uno y varios núcleos se alternan cargas de diferente intensidad. El benchmark registra así cómo responde el procesador ante variaciones similares a las que debe gestionar un celular mientras ejecuta varias tareas, en lugar de tomar su frecuencia máxima como única referencia.

Por su parte, la GPU incorpora escenas 3D más complejas, sombras suaves e iluminación avanzada. A esto se suma una medición basada en Vulkan Cooperative Matrix, que exige a diferentes unidades de cómputo trabajar conjuntamente para realizar cálculos matriciales.

Memoria y almacenamiento reciben nuevos análisis

Otro apartado revisado es la memoria, que incorpora una prueba dinámica de latencia bajo cargas mixtas. Este indicador corresponde al tiempo necesario para acceder a determinados datos. Observarlo en diferentes condiciones permite detectar variaciones que podrían pasar inadvertidas si solo se tomaran como referencia las velocidades máximas.

Para el almacenamiento, AnTuTu revisó la lectura y escritura secuencial y aleatoria, junto con las operaciones de entrada y salida a nivel de aplicación. La metodología incluye además un análisis relacionado con la fragmentación de memoria, ampliando los patrones de acceso a los datos contemplados durante el proceso.

La experiencia de uso también cuenta en el rendimiento de los celulares

El módulo UX incorpora nuevos algoritmos centrados en el renderizado y la respuesta del sistema operativo. Su puntuación busca relacionarse con aspectos perceptibles al utilizar el equipo, entre ellos la apertura de aplicaciones, el desplazamiento por la interfaz y las animaciones.

Más allá de la potencia de CPU o GPU, la administración de los recursos del sistema influye en la fluidez percibida. Por esta razón, dos equipos con componentes similares pueden responder de forma diferente al ejecutar determinadas tareas.

Además de los ajustes internos, la app estrena una interfaz basada en tarjetas adaptada a tablets y celulares plegables. También incorpora compatibilidad con páginas de memoria de 16 KB en Android, un formato relacionado con la manera en que el sistema organiza los bloques utilizados por las aplicaciones.

Las puntuaciones de V11 y V12 no se pueden comparar

Una puntuación obtenida con la nueva versión no debe enfrentarse directamente con otra registrada mediante la anterior, incluso si ambas pertenecen al mismo dispositivo. Las diferencias en las cargas utilizadas, los algoritmos y el método empleado para obtener el resultado final impiden establecer una equivalencia directa.

Esto no significa que V11 ignorara el comportamiento del equipo durante su uso. Esa edición ya contemplaba distintas tareas, mientras la metodología actual profundiza en aspectos como la latencia dinámica, la gestión de las cargas del procesador, las exigencias gráficas y la respuesta del sistema.

Al analizar el rendimiento de los celulares mediante este benchmark, dos modelos deben haber sido examinados con la misma generación de AnTuTu para que sus cifras sean comparables. Los resultados obtenidos mediante metodologías diferentes no representan la misma escala.

Como referencia, AnTuTu publicó cifras obtenidas en condiciones controladas, con una temperatura ambiente de 26 °C, batería superior al 80 % y brillo fijado en 300 nits. La compañía advierte que los resultados de ambas versiones son incompatibles para realizar comparaciones directas.

Imagen: AnTuTu / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)