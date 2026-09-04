OPPO Reno16, el celular viral en redes sociales ¿Qué tiene y realmente vale la pena tenerlo?

¿Qué hace que un celular pase de ser un dispositivo más a convertirse en uno de los equipos que empiezan a llamar la atención en redes sociales?

La respuesta ya no está únicamente en tener el procesador más potente o la mayor cantidad de memoria sino escuchar las tendencias del mercado. En Colombia, 36,8 millones de identidades de usuarios estaban activas en redes sociales a comienzos de 2025, según DataReportal. TikTok alcanzaba 32 millones de usuarios adultos, mientras Instagram llegaba a 20,4 millones.

Con ese contexto, no sorprende que los fabricantes estén llevando cada vez más funciones de creación de contenido directamente al smartphone. Una de los marcas que están liderando estos avances es OPPO, con su más reciente OPPO Reno16 5G, que combina cámaras de 50 MP, herramientas de fotografía, telefoto y una batería de gran capacidad. Pero más allá de la ficha técnica, hay cuatro características que vale la pena conocer si está pensando en cambiar de celular.

Pop Cam: la tecnología que lleva la estética de las cámaras análogas al celular

Las cámaras digitales hicieron que tomar una fotografía fuera prácticamente instantáneo. Ahora, algunas funciones buscan recuperar precisamente el componente experimental de la fotografía análoga.

Ese es el concepto detrás de Pop Cam, una de las funciones de la Serie Reno16 que apela a la nostalgia de sus usuarios. La herramienta incorpora ocho estilos de imagen inspirados en diferentes estéticas de cámaras de película, entre ellos Película Instantánea, Cámara Digital, Fuga de Luz y Porta Film.

La idea es sencilla: en lugar de tomar la fotografía y pensar después cómo editarla, el usuario puede experimentar desde el momento de la captura.

Para quienes publican constantemente en redes sociales, esto puede ser especialmente útil para construir una estética propia. Una salida con amigos, un concierto o una fotografía espontánea pueden verse completamente diferentes dependiendo del estilo seleccionado.

Es una función que encaja con una tendencia clara entre los usuarios jóvenes: personalizar el contenido en lugar de simplemente registrarlo.

Una cámara frontal de 50 MP pensada para la era del selfie

Durante años, hablar de la cámara de un smartphone significaba hablar principalmente de la cámara trasera. Pero para una generación acostumbrada a los selfies, las videollamadas y los videos verticales, la cámara frontal también tiene mucho que decir.

El OPPO Reno16 incorpora una cámara frontal de 50 MP con un campo de visión de 100°, pensada para capturar selfies individuales, fotografías grupales y videos con mayor amplitud. A esto se suman una cámara principal de 50 MP y una cámara ultra gran angular de 50 MP.

En la práctica, esto significa tener diferentes opciones para cambiar el encuadre dependiendo de lo que se quiera capturar. Un grupo de amigos puede entrar en una misma fotografía, mientras que el ultra gran angular puede utilizarse para mostrar un paisaje o darle otra perspectiva a una escena cotidiana.

Para la creación de contenido, la ventaja no está únicamente en la cantidad de megapíxeles, sino en tener más posibilidades para contar una misma historia.

Telefoto 3.5X: el zoom que puede cambiar sus retratos

Hay una razón por la que los teleobjetivos se han convertido en una de las funciones más interesantes de los smartphones actuales: permiten cambiar la perspectiva sin tener que acercarse físicamente al sujeto.

El OPPO Reno16 cuenta con un telefoto de 3.5X, pensado especialmente para fotografías de personas y retratos.

Esto permite experimentar con diferentes composiciones y tomar fotografías desde una distancia mayor, algo que puede resultar útil en retratos, conciertos, viajes o situaciones en las que no es posible acercarse.

Para quienes utilizan el smartphone como cámara principal, esta posibilidad representa algo sencillo pero importante: más libertad para decidir cómo quieren que se vea una fotografía.

Una batería que quiere olvidarse del cargador

Hay una razón por la que los teleobjetivos se han convertido en una de las funciones más interesantes de los smartphones actuales: permiten cambiar la perspectiva sin tener que acercarse físicamente al sujeto.

El OPPO Reno16 cuenta con un telefoto de 3.5X, pensado especialmente para fotografías de personas y retratos.

Esto permite experimentar con diferentes composiciones y tomar fotografías desde una distancia mayor, algo que puede resultar útil en retratos, conciertos, viajes o situaciones en las que no es posible acercarse.

Para quienes utilizan el smartphone como cámara principal, esta posibilidad representa algo sencillo pero importante: más libertad para decidir cómo quieren que se vea una fotografía.

Entonces, ¿por qué este podría ser su próximo teléfono?

Y aquí está uno de los puntos más relevantes de la propuesta: en su segmento de precio, el OPPO Reno16 no apuesta por una única especificación como argumento de venta, sino por el equilibrio poderoso entre fotografía, edición fotográfica, autonomía de carga y herramientas de creación.

Para un usuario de la Gen Z que busca un smartphone capaz de acompañar tanto su consumo de contenido como su propia producción, esta combinación convierte al OPPO Reno16 en una de las alternativas más completas de su categoría por relación entre precio y prestaciones.