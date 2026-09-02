iPhone 18 Pro tendría estos cuatro colores, según filtración

Una publicación que duró poco en Amazon terminó alimentando los rumores sobre uno de los detalles más visibles del próximo celular de Apple: sus colores. La marca de accesorios TORRAS habría puesto a la venta por error fundas diseñadas para el iPhone 18 Pro, mostrando versiones asociadas a cuatro acabados.

Las imágenes fueron detectadas y compartidas en X. Poco después, el listado desapareció de Amazon, pero las capturas de pantalla ya habían comenzado a circular y dejaron una pista sobre la posible apariencia de la nueva generación.

De acuerdo con esas imágenes, el iPhone 18 Pro llegaría en cereza oscuro, azul, plata y negro. La combinación coincide con versiones que ya habían aparecido en filtraciones anteriores, aunque hay un color que genera especial interés: el negro.

Apple ha experimentado con diferentes tonalidades en sus celulares Pro. En el iPhone 17 Pro, por ejemplo, el naranja se convirtió en uno de los acabados más llamativos de la generación. Para su sucesor, los rumores apuntan a un cambio hacia una tonalidad denominada Dark Cherry, que en español puede traducirse como cereza oscuro y que tendría una apariencia cercana al morado.

El azul también aparece entre las opciones que se han mencionado durante las últimas semanas. La posible presencia simultánea de ambos tonos dejaría una selección más amplia para quienes buscan un celular con un acabado diferente a los tradicionales.

El negro vuelve a aparecer entre las opciones

La inclusión del negro es la que más dudas despierta. Algunas filtraciones anteriores han apuntado a que Apple recuperaría este color en la línea Pro, mientras que otras versiones han descartado esa posibilidad.

Por eso, que un fabricante de accesorios haya preparado una funda negra para el iPhone 18 Pro puede interpretarse como una señal interesante, aunque todavía no permite confirmar que Apple vaya a lanzar el celular con ese acabado.

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Las marcas que fabrican fundas suelen trabajar con anticipación para tener sus productos disponibles cuando llegan los nuevos dispositivos. Para ello necesitan conocer características como las dimensiones y el diseño de los celulares. Sin embargo, esto también abre la posibilidad de que los renders de los accesorios se hayan elaborado a partir de rumores o información todavía no definitiva.

Las imágenes publicadas tampoco representan fotografías oficiales del iPhone 18 Pro. Por ahora, los cuatro colores deben considerarse parte del terreno de las filtraciones y no como características confirmadas por Apple.

La espera, además, tendría fecha de vencimiento. El 9 de septiembre está previsto como el momento en que se podrán despejar las dudas sobre la nueva generación y comprobar si el cereza oscuro, el azul, el plata y, especialmente, el negro terminan formando parte de la oferta oficial.