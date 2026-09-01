Huawei Mate XT 2: nuevo plegable triple tendrá hasta 2 TB y pantalla de privacidad

Huawei ya abrió las reservas en China de su nuevo Mate XT 2, un celular plegable en tres partes que llegará con hasta 16 GB de RAM, 2 TB de almacenamiento y una versión especial con tecnología de privacidad para limitar la visibilidad de la pantalla desde determinados ángulos.

La compañía presentará oficialmente el dispositivo el próximo 7 de septiembre. Ese día también está previsto el anuncio de HarmonyOS 7 y se conocerán las especificaciones que todavía permanecen sin confirmar.

La información disponible en la tienda oficial de Huawei permite anticipar tres capacidades de almacenamiento: 512 GB, 1 TB y 2 TB. Todas parten de 16 GB de RAM. Los colores anunciados son negro, blanco y morado, con acabados de aspecto premium y detalles dorados en el chasis y alrededor del módulo de cámaras.

La configuración de 2 TB será la más particular. Además de ofrecer el mayor espacio disponible, incorporará una pantalla con la tecnología Spirit Shield Privacy Display. Su propósito es reducir la posibilidad de que alguien situado a un lado pueda leer el contenido mostrado en el panel.

Huawei todavía no ha explicado con precisión cómo opera esta función ni si estará disponible en todas las superficies de pantalla del dispositivo. Esa información será relevante para determinar cuánto cambia la experiencia de uso frente a un plegable convencional.

Un cambio en el mecanismo busca proteger la pantalla flexible

El Mate XT 2 también introduce una modificación importante en su diseño. Frente al sistema de plegado en forma de Z utilizado por generaciones anteriores, el nuevo modelo emplearía un mecanismo en el que las dos secciones se pliegan hacia dentro.

Cuando está cerrado, la pantalla flexible principal queda protegida en el interior y el usuario utiliza un panel exterior independiente. La modificación puede tener consecuencias prácticas, especialmente frente a rayones o golpes accidentales sobre la superficie flexible.

Huawei también ha mostrado pruebas de resistencia en las que somete el equipo a caídas y presión. La empresa asegura haber trabajado en una nueva arquitectura para reforzar tanto el cuerpo como las bisagras, un aspecto relevante en un dispositivo que incorpora dos puntos de plegado y una pantalla que se acerca a las 10 pulgadas cuando está completamente abierto.

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El hardware interno todavía tiene elementos por confirmar. Las filtraciones apuntan a un procesador Kirin 9050 Pro, una batería cercana a los 6.000 mAh, carga rápida por cable de hasta 100 W y carga inalámbrica.

También se espera una renovación del sistema fotográfico, con un sensor principal de aproximadamente 1/1,28 pulgadas, cámara ultra gran angular, teleobjetivo periscópico y el sistema multiespectral Red Maple.

La variante de 2 TB, además, estaría acompañada de un stylus y podría convertirse en la edición más exclusiva de la familia.

Huawei aún no ha revelado cuánto costará el Mate XT 2. El precio, junto con las especificaciones definitivas y los detalles de disponibilidad fuera de China, quedará pendiente de la presentación del 7 de septiembre.