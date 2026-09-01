OnePlus 16 se filtra con cámara de 200 MP y cuatro sensores

El sistema de cámaras ha concentrado buena parte de los rumores sobre el próximo buque insignia de OnePlus. Una nueva filtración atribuida a Digital Chat Station revela la que sería la configuración final del OnePlus 16, con cambios importantes frente a su antecesor, especialmente en el sensor principal.

El celular incorporaría una cámara principal de 200 MP con sensor de 1/1,4 pulgadas, frente a los 50 MP del OnePlus 15. El mayor tamaño podría favorecer la captura de luz, el nivel de detalle y el desempeño en condiciones de poca iluminación, aunque los resultados también dependerán de la óptica y del procesamiento de imagen.

OnePlus 16 tendría tres cámaras traseras y una frontal de 50 MP

El conjunto posterior se completaría con un teleobjetivo de 50 MP, zoom óptico 3x y sensor de 1/1,95 pulgadas, acompañado por un ultra gran angular de 50 MP. Para las selfies, el equipo tendría una cámara frontal de 50 MP con enfoque automático.

Reportes anteriores apuntaban a un teleobjetivo de 200 MP, pero los datos publicados por Digital Chat Station cambian ese panorama. El componente de 50 MP sería muy similar al utilizado en el OnePlus 13, modelo que destacó por el rendimiento de su zoom.

El teleobjetivo de 200 MP pierde fuerza

La información más reciente deja atrás una de las características atribuidas al celular en filtraciones previas. En lugar de elevar la resolución del teleobjetivo a 200 MP, la compañía mantendría los 50 MP y podría apoyarse en mejoras de procesamiento para sacar mayor provecho de este componente.

Ninguna de estas especificaciones ha sido confirmada oficialmente y podrían presentarse cambios antes del lanzamiento. Digital Chat Station también señala que el dispositivo heredaría tecnologías de imagen de última generación de OPPO, que podrían aportar mejoras en el procesamiento y los ajustes de las fotografías.

Una cámara de 200 MP para competir en la gama alta

Las cámaras de 200 MP ya están presentes en celulares de gama alta de fabricantes como Samsung y Xiaomi. La apuesta de OnePlus combinaría esa resolución con un sensor principal de mayor tamaño y un teleobjetivo 3x basado en una solución utilizada anteriormente por la compañía.

Fuera del apartado fotográfico, otros rumores mencionan un procesador Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, batería de 9.000 mAh y pantalla con frecuencia de actualización de 165 Hz. Estas características han aparecido en filtraciones previas y tampoco cuentan con confirmación oficial.

De concretarse estos cambios, el OnePlus 16 supondría una mejora importante respecto al OnePlus 15, sobre todo por el salto de 50 MP a 200 MP en la cámara principal. Las especificaciones definitivas se conocerán cuando la compañía presente oficialmente el dispositivo.

Imagen: OnePlus / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)