Redmi 17C 5G: batería de 6.000 mAh y precio

Xiaomi amplió su catálogo de celulares económicos con el lanzamiento del REDMI 17C 5G, un modelo que apuesta por combinar conectividad 5G, una batería de 6.000 mAh y una pantalla de gran tamaño. El equipo fue presentado en Singapur a finales de agosto de 2026 y ya cuenta con una página oficial de Xiaomi con sus especificaciones.
La propuesta parte de una pantalla LCD de 6,9 pulgadas, con resolución de 1.600 x 720 píxeles y una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz. Esta característica permite que los desplazamientos por menús, redes sociales y páginas web tengan una respuesta más fluida que la ofrecida por paneles con tasas de refresco inferiores.
El tamaño también convierte al celular en una alternativa dirigida a quienes consumen contenido desde la pantalla. Xiaomi añade certificaciones TÜV Rheinland relacionadas con luz azul reducida, parpadeo y comodidad visual.
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Pero uno de los elementos que más peso tiene en esta propuesta está debajo de la carcasa. El REDMI 17C 5G incorpora una batería de 6.000 mAh, acompañada de carga de hasta 33 W. Xiaomi indica que el equipo puede alcanzar hasta 80 % de carga en unos 90 minutos bajo sus condiciones de prueba.
Hay una particularidad que los compradores deben tener presente: aunque admite carga de 33 W, Xiaomi señala que el adaptador incluido es de 15 W, por lo que para aprovechar la capacidad máxima se necesita un cargador compatible que se vende por separado.
¿Qué ofrece para el uso diario?
El rendimiento corre por cuenta del MediaTek Dimensity 6300, un procesador fabricado bajo un proceso de 6 nanómetros y compatible con redes 5G. El celular ofrece versiones de 4 GB de RAM con 64 GB o 128 GB de almacenamiento, además de soporte para tarjetas microSD de hasta 1 TB. También incorpora una función de expansión de memoria que permite llegar hasta 8 GB de RAM de manera virtual.
En fotografía, Xiaomi instaló una cámara principal de 50 megapíxeles y una cámara frontal de 8 megapíxeles. El sistema posterior incluye funciones como modo nocturno, retrato, HDR y grabación de video en hasta 1080p.
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El REDMI 17C 5G también cuenta con certificación IP64, lector de huellas lateral, Bluetooth 5.4, NFC, doble SIM y conector de audífonos de 3,5 milímetros. El software corresponde a Xiaomi HyperOS 3.
En Singapur, el modelo fue reportado con un precio de 279 dólares singapurenses para su configuración inicial. Posteriormente, Xiaomi también comenzó a mostrarlo en su tienda oficial de España por 239,99 euros en la versión de 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento.
Por ahora, estos precios corresponden a mercados específicos. Xiaomi no ha confirmado oficialmente una fecha ni un precio para Colombia, por lo que cualquier anuncio sobre su llegada al país debe considerarse pendiente de confirmación.