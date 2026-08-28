OPPO Find X10 Pro Max: el primer celular con triple cámara de 200 MP

El OPPO Find X10 Pro Max apunta a convertirse en el primer celular del mundo con tres cámaras de 200 megapíxeles. Una filtración publicada por Digital Chat Station en Weibo anticipa sensores con esta resolución en la cámara principal, el teleobjetivo y el ultra gran angular, una configuración que ningún fabricante ha reunido hasta ahora.

OPPO Find X10 Pro Max tendría tres cámaras de 200 MP

El sistema fotográfico estaría compuesto por una cámara principal de 200 MP, un teleobjetivo de 200 MP y un ultra gran angular también de 200 MP. Este último concentra buena parte de la novedad, ya que hasta ahora ningún celular ha incorporado un sensor de esa resolución en esta cámara.

OPPO y vivo ya habían explorado configuraciones similares. El Find X9 Ultra y el vivo X300 Ultra combinaron dos cámaras de 200 MP en un mismo dispositivo. Sumar una tercera con esa resolución en el ultra gran angular marcaría un nuevo paso en esta tendencia y ampliaría el uso de sensores de alta resolución más allá de las cámaras principal y teleobjetivo.

La cámara principal incorporaría un sensor ISOCELL HPC de Samsung con tecnología DeepPix, diseñada para mejorar el rango dinámico y reducir el ruido en las fotografías. La filtración no ofrece detalles sobre el sensor destinado al teleobjetivo ni revela características como su distancia focal o nivel de zoom óptico.

Qué puede aportar una cámara ultra gran angular de 200 MP

Un sensor de 200 MP en el ultra gran angular abre varias posibilidades. La elevada resolución permite realizar recortes digitales para obtener encuadres equivalentes a un acercamiento de entre 1x y 3x, aunque estos resultados suelen quedar por debajo de una fotografía capturada directamente con la cámara principal.

Otra posibilidad está en la agrupación de píxeles 16 en 1, una técnica que la marca puede aprovechar para captar más luz y obtener imágenes más nítidas en determinadas condiciones. La resolución también ofrece margen para la fotografía macro, especialmente al realizar recortes sobre la imagen original conservando un mayor nivel de detalle.

El video también puede beneficiarse de este margen adicional. Los modos de estabilización electrónica utilizan parte del sensor para compensar movimientos mediante recortes, por lo que disponer de más resolución amplía las posibilidades. Android Authority plantea incluso un eventual modo similar a Super Steady en 8K, aunque esta aplicación es una hipótesis técnica y no una característica confirmada.

Una presentación prevista entre septiembre y octubre

Por ahora no existe un anuncio oficial sobre las especificaciones ni la fecha de presentación. Digital Chat Station había señalado anteriormente los meses de septiembre u octubre como posible ventana de lanzamiento, junto con el resto de la serie Find X10.

De confirmarse la filtración, el OPPO Find X10 Pro Max no solo sería el primer celular con tres cámaras de 200 MP, sino también el primero en llevar esta resolución al ultra gran angular. La presentación oficial permitirá conocer cómo aprovechará la marca este hardware y, sobre todo, si el aumento de resolución se traduce en mejoras perceptibles al tomar fotografías y grabar video.

Imagen: OPPO / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)