El vivo Y31d llega a Colombia con 7200 mAh, IP68 y precio

El vivo Y31d ya está disponible en Colombia con una batería de 7200 mAh, carga rápida de 44 W y resistencia al agua y al polvo con certificaciones IP68 e IP69. El celular llega con 4 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento y conectividad 4G, una combinación que pone la autonomía y la resistencia por encima de otras prestaciones más avanzadas.
La capacidad de batería es, probablemente, el dato que más llama la atención del equipo. Los 7200 mAh superan incluso los 6500 mAh que ofrece el vivo Y31 5G disponible en Colombia. La diferencia, sin embargo, viene acompañada de una reducción en otros apartados: el Y31d funciona únicamente con redes 4G y cuenta con 4 GB de RAM.
Esto permite ubicar mejor la propuesta del nuevo celular. No busca competir por conectividad o potencia, sino por cuánto tiempo puede mantenerse funcionando y qué tan preparado está para soportar el uso cotidiano.
Una batería grande, pero con algunos sacrificios
El Y31d utiliza el procesador Snapdragon 6s Gen 2 4G y ofrece 256 GB de almacenamiento. La pantalla es LCD de 6,75 pulgadas, tiene resolución de 1570 × 720 píxeles y una tasa de refresco de hasta 120 Hz.
En batería, vivo promete hasta 68 horas de reproducción de música, 45 horas de video, más de 14,5 horas de navegación y más de 11 horas de videojuegos bajo sus condiciones de prueba. La carga FlashCharge de 44 W permite recuperar del 1 % al 50 % en aproximadamente 43 minutos.
La resistencia es otro de sus argumentos. El celular cuenta con certificaciones IP68 e IP69 y una certificación SGS de cinco estrellas para resistencia a impactos. Sin embargo, la propia ficha técnica advierte que esta protección no es permanente y que el equipo no debe exponerse a agua de mar, bebidas u otros líquidos. Tampoco recomienda cargarlo mientras esté húmedo.
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En fotografía, incorpora una cámara principal de 50 MP, un sensor secundario de 2 MP y una cámara frontal de 8 MP. También incluye funciones de fotografía bajo el agua, aunque esto no significa que pueda utilizarse de forma habitual como un celular especializado para inmersión.
La diferencia con el Y31 5G resulta importante para quien esté pensando en comprarlo. Este último ofrece 5G, hasta 8 GB de RAM y 6500 mAh de batería, mientras que el Y31d apuesta por 7200 mAh, pero se queda en 4G y 4 GB de RAM.
El Y31d aparece actualmente en el catálogo oficial de vivo Colombia en colores gris y blanco. La ficha oficial confirma su disponibilidad en el país, pero no publica allí un precio de venta, por lo que ese valor debe confirmarse antes de presentar el equipo como una alternativa competitiva frente a otros celulares.