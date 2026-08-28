Serie Redmi Note 17: precios y especificaciones oficiales

Xiaomi presentó oficialmente la nueva serie Redmi Note 17, compuesta por cuatro celulares: Redmi Note 17, Redmi Note 17 5G, Redmi Note 17 Pro 5G y Redmi Note 17 Pro Max 5G. Las baterías parten de 7.700 mAh y alcanzan 10.000 mAh, mientras la potencia de carga aumenta progresivamente desde 45 W hasta 100 W.

Entre las diferencias de esta generación también aparecen la pantalla, el procesador, las cámaras y la resistencia. Los dos primeros modelos comparten buena parte de sus características, mientras las versiones Pro incorporan paneles de mayor resolución, baterías más grandes y un ultra gran angular. El Pro Max completa el salto con almacenamiento más rápido, cámara frontal de 32 megapíxeles y carga de 100 W.

Redmi Note 17: batería de 7.700 mAh y pantalla AMOLED

Con 6,99 pulgadas, la pantalla AMOLED del Redmi Note 17 ofrece resolución Full HD+ de 2.396 x 1.080 píxeles y frecuencia de actualización de hasta 120 Hz. El brillo máximo alcanza 1.800 nits, el lector de huellas está integrado bajo el panel y el cuerpo cuenta con certificación IP65 contra polvo y salpicaduras.

Para el rendimiento, Xiaomi eligió el Snapdragon 6s 4G Gen 2, fabricado en 6 nanómetros y con una CPU de hasta 2,9 GHz. Las configuraciones llegan a 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, ampliable mediante una tarjeta microSD de hasta 2 TB. Esta opción permite aumentar el espacio para fotografías, videos y otros archivos sin depender únicamente de la memoria interna.

En fotografía encontramos una cámara principal de 50 megapíxeles con apertura f/1.8 y una frontal de 16 megapíxeles. Ambas graban video Full HD a 30 fps. HyperOS 3 incorpora herramientas como AI Erase Pro, AI Sky y AI Image Expansion, además de Circle to Search y Gemini de Google.

Respecto a la autonomía, la batería tiene 7.700 mAh y admite carga de 45 W. Esta capacidad supera los 5.000 o 6.000 mAh frecuentes durante años en numerosos celulares de gama media y puede disminuir la necesidad de conectarlo al cargador durante el día. El resultado real dependerá del brillo, las aplicaciones, la conectividad y otros factores de uso.

Redmi Note 17 5G: qué cambia frente al modelo 4G

Frente al modelo anterior, la variante 5G conserva la pantalla AMOLED de 6,99 pulgadas con resolución Full HD+, frecuencia de hasta 120 Hz y brillo máximo de 1.800 nits. También mantiene el lector de huellas bajo el panel, la cámara principal de 50 megapíxeles y la certificación IP65.

Donde sí aparece una diferencia es en el procesador y la conectividad. Esta versión utiliza el Snapdragon 4 Gen 4, fabricado en 4 nanómetros y con una CPU de hasta 2,3 GHz, además de incorporar acceso a redes 5G. Puede adquirirse con 6 GB + 128 GB, 6 GB + 256 GB u 8 GB + 256 GB y admite microSD de hasta 2 TB.

Para las fotografías frontales dispone de un sensor de 16 megapíxeles y, al igual que la cámara trasera, permite grabar video Full HD a 30 fps. AI Erase Pro, AI Sky, AI Image Expansion, Circle to Search y Gemini vuelven a estar presentes, por lo que el salto al 5G no supone una ampliación importante de las funciones fotográficas.

En batería tampoco existen cambios. Mantiene 7.700 mAh y carga de 45 W. Elegir esta variante no significa obtener más capacidad ni una carga más potente. La diferencia se concentra principalmente en el acceso a redes 5G y el cambio de plataforma Snapdragon. Su peso es de 225 gramos, apenas un gramo más que el Redmi Note 17.

Redmi Note 17 Pro 5G sube a 8.340 mAh

Con el Redmi Note 17 Pro 5G aparecen cambios más amplios. Su pantalla AMOLED mide 6,83 pulgadas, eleva la resolución a 1,5K de 2.772 x 1.280 píxeles y mantiene una frecuencia de hasta 120 Hz. El brillo máximo llega a 3.500 nits y la protección pasa a Gorilla Glass Victus 2, dos mejoras relevantes al utilizar el celular en exteriores y frente a posibles golpes o rayones.

Bajo el cuerpo se encuentra el Snapdragon 6s Gen 4, fabricado en 4 nanómetros y con una CPU de hasta 2,4 GHz. Las configuraciones alcanzan 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Las variantes de 256 y 512 GB utilizan UFS 3.1, mientras la de 128 GB emplea UFS 2.2.

Otro salto se produce en la batería de silicio-carbono, que alcanza 8.340 mAh, 640 mAh más que los dos modelos anteriores. La potencia aumenta de 45 W a 67 W y admite carga inversa por cable de hasta 22,5 W. Combinar una capacidad mayor con más potencia permite recuperar energía con mayor rapidez.

Al sistema fotográfico se suma un ultra gran angular de 8 megapíxeles que acompaña a la cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica. Este segundo sensor permite incluir una porción mayor de la escena en paisajes, arquitectura, fotografías grupales o espacios reducidos donde no es posible alejarse. La cámara frontal mantiene los 16 megapíxeles.

También mejora la resistencia, que sube a IP66, IP68, IP69 e IP69K, certificaciones obtenidas bajo condiciones específicas de laboratorio. Esto amplía la protección frente al agua y el polvo respecto al IP65 de los modelos inferiores, aunque no significa que el dispositivo sea inmune a daños por líquidos en cualquier circunstancia.

Redmi Note 17 Pro Max 5G: 10.000 mAh y carga de 100 W

En la parte superior de la familia, el Redmi Note 17 Pro Max 5G comparte con el Pro una pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas con resolución 1,5K, frecuencia de hasta 120 Hz y brillo máximo de 3.500 nits. El panel reproduce color de 12 bits y añade Gorilla Glass Victus 2, HDR10+ y Dolby Vision.

Como plataforma utiliza el Snapdragon 6 Gen 5, fabricado en 4 nanómetros y con una CPU de hasta 2,6 GHz. Las configuraciones alcanzan 12 GB de RAM LPDDR5X y 512 GB de almacenamiento. Las versiones de 256 y 512 GB emplean UFS 4.1, mientras la de 128 GB utiliza UFS 2.2.

Más allá de ofrecer mayor capacidad, las configuraciones de 256 y 512 GB cuentan con un almacenamiento más rápido. Esto puede reducir los tiempos de lectura y escritura al abrir aplicaciones, instalar contenido o mover archivos de gran tamaño frente a la variante de 128 GB.

Uno de los cambios más notorios está en la batería de silicio-carbono de 10.000 mAh, que suma 2.300 mAh frente al Redmi Note 17. La carga alcanza 100 W y la función inversa por cable llega a 27 W. Esa mayor potencia cobra importancia ante una batería de este tamaño, ya que permite recuperar energía con mayor rapidez que los 45 W de las versiones inferiores.

En el apartado fotográfico aparecen una cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica y apertura f/1.5, un ultra gran angular de 8 megapíxeles y una frontal de 32 megapíxeles. Tanto la cámara trasera como la delantera pueden grabar video 4K a 30 fps, frente al Full HD de los dos modelos de entrada.

Por último, las certificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K amplían la resistencia frente al agua y el polvo bajo las condiciones establecidas por Xiaomi. Con 229,5 gramos, también es el más pesado de los cuatro, una diferencia que acompaña el aumento de batería. Está disponible en negro, verde, púrpura y Cloud Blush.

Precios de la serie Redmi Note 17

En Singapur, donde Xiaomi publicó valores para los cuatro equipos, el Redmi Note 17 de 6 GB + 128 GB tiene un precio recomendado de 369 dólares de Singapur. La variante Redmi Note 17 5G de 6 GB + 256 GB asciende a 449 dólares de Singapur.

Dentro de las versiones superiores, el Redmi Note 17 Pro 5G de 6 GB + 256 GB tiene un precio recomendado de 549 dólares de Singapur, mientras el Redmi Note 17 Pro Max 5G de 8 GB + 256 GB alcanza 749 dólares de Singapur. Los valores pueden cambiar según el país, la configuración de memoria y las promociones disponibles.

En conjunto, la serie Redmi Note 17 concentra sus principales diferencias en batería, carga, conectividad, pantalla y cámaras. Los dos modelos de entrada ofrecen 7.700 mAh y 45 W; el Pro avanza hasta 8.340 mAh y 67 W; y el Pro Max llega a 10.000 mAh y 100 W. A medida que se asciende en la familia también mejoran la resolución, el almacenamiento y la resistencia.

Imagen: XIAOMI / Editada por ENTER.CO