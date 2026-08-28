Nissan Pathfinder y X-Trail e-POWER llegan a Colombia: precios y versiones

Nissan amplía su oferta de SUV en Colombia con la llegada de la nueva Pathfinder y la X-Trail e-POWER, dos vehículos que ya tienen precios definidos para el mercado nacional. La primera apuesta por espacio y capacidad, mientras la segunda incorpora un sistema de propulsión eléctrica alimentado por un motor a gasolina que funciona como generador.
La Nissan Pathfinder estará disponible en dos versiones. La Advance tendrá un precio de $204.990.000, mientras que la Exclusive llegará a $219.990.000. Ambas ofrecen capacidad para ocho pasajeros y cuentan con un motor V6 de 3,5 litros capaz de entregar 270 hp y 340 Nm de torque.
El conjunto mecánico está acompañado por una transmisión automática de nueve velocidades, Paddle Shifters y tracción 4WD. También dispone de seis modos de manejo: Normal, Eco, Sport, Remolque, Arena y Barro/Lodo.
Entre sus elementos de seguridad se encuentran siete airbags, frenado inteligente de emergencia con detección de peatones, alerta de colisión frontal, alerta de punto ciego, alerta de tráfico cruzado y monitoreo de presión de llantas. Según la versión, puede incorporar ProPILOT Assist y un monitor de visión periférica 3D.
En el interior, Pathfinder ofrece una pantalla táctil de 12,3 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos y cinco puertos USB-C. La versión Exclusive agrega sonido BOSE de 12 bocinas, asientos delanteros con función de masaje, iluminación ambiental y techo panorámico eléctrico.
X-Trail e-POWER parte desde $159,9 millones
La segunda novedad tiene una particularidad mecánica. La Nissan X-Trail e-POWER utiliza motores eléctricos para mover las ruedas, mientras su motor turbo de gasolina de 1,5 litros genera la electricidad que alimenta el sistema. Por ello, no necesita conectarse a un cargador externo.
En Colombia se ofrecerá con e-4ORCE y capacidad para siete pasajeros. La combinación de sus dos motores eléctricos entrega 205 hp y 330 Nm de torque. El sistema administra de forma independiente la potencia y el frenado de las cuatro ruedas.
La gama estará compuesta por cuatro versiones: Sense e-4ORCE, desde $159.990.000; Advance e-4ORCE, por $176.990.000; Adventure e-4ORCE, por $186.990.000; y Exclusive e-4ORCE, por $204.990.000.
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X-Trail e-POWER también incluye funciones como e-Pedal Step y frenado regenerativo. Dependiendo de la versión, suma ProPILOT Assist, control crucero inteligente, frenado inteligente de emergencia, alerta e intervención de punto ciego, alerta de tráfico cruzado y monitor de visión periférica 3D.
La disponibilidad de equipamiento y acabados depende de cada versión. Con estos dos lanzamientos, Nissan amplía las alternativas para quienes buscan una SUV de mayor capacidad o una opción con conducción eléctrica sin depender de un punto de carga externo.