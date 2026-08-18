Relojes inteligentes: Garmin alcanza a Samsung y Apple lidera

Garmin está recortando distancia frente a Samsung en el mercado mundial de relojes inteligentes. Los datos de Omdia correspondientes al segundo trimestre de 2026 sitúan a la primera con una participación cercana al 15 %, prácticamente al nivel de la surcoreana, que conserva una ventaja marginal. Apple permanece muy por encima, con el 46 % del segmento.

Los envíos mundiales de smartwatches aumentaron 6 % interanual durante el trimestre, impulsados por los modelos deportivos avanzados. El dato muestra un mayor interés por equipos pensados para entrenamiento y actividades al aire libre, un terreno donde pesan el GPS, el seguimiento deportivo y la posibilidad de utilizarlos durante varios días sin pasar por el cargador.

Garmin gana terreno entre los relojes inteligentes

Garmin fue la marca distinta de Apple que más participación ganó durante el periodo. Omdia relaciona su crecimiento con la demanda de equipos para running, ciclismo y actividades al aire libre. La variedad de modelos disponibles permite cubrir distintos perfiles, desde personas que comienzan a entrenar hasta deportistas interesados en información más detallada sobre su rendimiento.

Para alguien que corre o monta bicicleta, un registro preciso de la actividad y una batería que soporte jornadas prolongadas pueden resultar más útiles que tener numerosas aplicaciones en la muñeca. La apuesta por esas características abre espacio frente a fabricantes con ecosistemas tecnológicos más amplios, pero cuyos dispositivos también deben responder a necesidades de conectividad, aplicaciones y servicios asociados al celular.

Los relojes deportivos avanzados atraen además a compradores dispuestos a pagar por mediciones precisas y herramientas que conviertan los registros en información útil para entrenar. Una autonomía de varios días reduce las interrupciones por carga y permite mantener activo durante más tiempo el seguimiento de actividad, sueño y otras métricas disponibles según el modelo.

Samsung refuerza sus Galaxy Watch

Los Galaxy Watch9 y Galaxy Watch Ultra2 combinan seguimiento deportivo y de salud con aplicaciones y servicios del ecosistema Galaxy. Ambos utilizan Snapdragon Wear Elite, una plataforma diseñada para mejorar el rendimiento y la eficiencia, dos aspectos que influyen en la fluidez de las aplicaciones y en el consumo energético del reloj.

La batería también recibió mejoras. El Galaxy Watch9 de 40 mm incorpora 390 mAh, un 20 % más de capacidad frente a la generación anterior, mientras el Galaxy Watch Ultra2 llega a 800 mAh, con un incremento del 35 %. Aumentar la autonomía resulta especialmente útil cuando el seguimiento de actividad y las mediciones de salud permanecen activos durante buena parte del día.

Las diferencias entre ambas propuestas hacen que la elección dependa del perfil del comprador. Samsung tiene a favor la integración con otros equipos y servicios Galaxy; la alternativa de Garmin concentra su fortaleza en deporte y actividades al aire libre. La decisión pasa por identificar qué funciones tendrán un uso frecuente después de llevar el reloj a la muñeca.

Apple conserva una amplia ventaja

La disputa por el segundo puesto ocurre todavía a considerable distancia del líder. Su participación mundial alcanza el 46 %, mientras Garmin se acerca al 15 %. Samsung conserva una ventaja marginal sobre su rival, pero la distancia entre ambos se ha reducido hasta convertir esa posición en una competencia mucho más cerrada.

El crecimiento de los modelos deportivos muestra que existe espacio para propuestas cuyo atractivo no depende principalmente de aplicaciones y conectividad. Para las marcas, diferenciarse implica responder a usos concretos, desde acompañar entrenamientos durante varias horas hasta funcionar como una extensión del teléfono y de otros productos pertenecientes al mismo ecosistema.

Para quien esté pensando en comprar uno de estos equipos, la comparación va más allá de pantalla, aplicaciones o procesador. Autonomía, seguimiento deportivo, GPS e integración con el celular pueden inclinar la decisión según las necesidades de cada persona. La menor distancia entre los dos competidores del segundo puesto confirma que la especialización está ganando terreno en el mercado de relojes inteligentes.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)