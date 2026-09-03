BMW iX3 llega a Colombia con hasta 805 km de autonomía y 469 hp

BMW presentó en Colombia la nueva iX3, el primer vehículo de la llamada Neue Klasse, una generación con la que la marca alemana plantea cambios en diseño, tecnología, electrificación y experiencia de conducción. El SUV eléctrico fue desarrollado desde cero y estrena una arquitectura que combina un sistema de propulsión de nueva generación con una experiencia digital renovada.

Uno de los datos que más llama la atención está en su autonomía. La BMW iX3 puede alcanzar hasta 805 kilómetros bajo el ciclo WLTP y utiliza la sexta generación de la tecnología BMW eDrive, diseñada para una arquitectura de 800 voltios. El sistema admite una potencia de carga de hasta 400 kW y, bajo condiciones ideales en infraestructura pública compatible, puede recuperar hasta 150 kilómetros de autonomía en 10 minutos.

La oferta inicial contempla la iX3 50 xDrive, equipada con una potencia de hasta 365 kW, equivalentes a 469 hp, además de tracción integral inteligente xDrive. Esta configuración permite acelerar de 0 a 100 km/h en 4,9 segundos.

Pero la nueva generación también modifica la relación entre el conductor y el vehículo. La iX3 incorpora BMW Panoramic iDrive, una plataforma que integra BMW Panoramic Vision, una pantalla central con diseño Free-Cut, controles en el volante y el nuevo sistema operativo BMW X. La propuesta busca distribuir la información de conducción de forma más intuitiva y facilitar la interacción con las funciones del automóvil.

Una nueva arquitectura para la conducción eléctrica

Otro de los elementos incorporados es Heart of Joy, una unidad de control que coordina funciones relacionadas con la tracción y la dinámica de conducción. BMW señala que este sistema permite respuestas más rápidas y fluidas, con efectos sobre el control y la estabilidad del vehículo.

La seguridad también hace parte de las novedades. La BMW iX3 obtuvo cinco estrellas en las pruebas Euro NCAP 2026, realizadas bajo protocolos que incluyen situaciones de conducción más cercanas a las condiciones reales. La evaluación contempla aspectos como la prevención de colisiones, la protección de los ocupantes y la seguridad de otros usuarios de la vía.

Para Autogermana, importador y distribuidor oficial de BMW en Colombia, la llegada del modelo también amplía su oferta de movilidad eléctrica premium y el acompañamiento asociado a este tipo de vehículos, desde la asesoría hasta la posventa.

Con la iX3, BMW introduce en el mercado colombiano el primer integrante de la Neue Klasse. Su llegada pone en el país una propuesta eléctrica que combina una autonomía de hasta 805 kilómetros, carga de alta potencia, nuevas herramientas digitales y una configuración orientada al desempeño