Apple Watch Series 12 tendría monitoreo cardíaco y nueva app Fitness

Apple prepara novedades centradas en salud para su próxima generación de relojes inteligentes. De acuerdo con el periodista Mark Gurman, de Bloomberg, el Apple Watch Series 12 y el Apple Watch Ultra 4 incorporarían un seguimiento continuo de la frecuencia cardíaca y cambios importantes en las aplicaciones Salud y Fitness. Los nuevos modelos se presentarían el 9 de septiembre.

Apple Watch Series 12 tendría frecuencia cardíaca continua

Actualmente, los relojes de la compañía registran la frecuencia cardíaca durante los entrenamientos y realizan mediciones periódicas a lo largo del día. Con la próxima generación, el registro podría pasar a ser continuo, lo que permitiría recopilar más información sobre el comportamiento del corazón durante diferentes momentos de la jornada.

Una medición constante también ampliaría los datos disponibles para analizar el descanso, la recuperación y la actividad física. Sin embargo, todavía se desconocen detalles sobre el funcionamiento del sistema y el impacto que podría tener sobre la autonomía del reloj.

Dispositivos como Whoop y Oura ya combinan diferentes métricas para ofrecer información sobre recuperación, sueño y estado físico. Apple buscaría avanzar en esa dirección aprovechando la integración del reloj con sus servicios de salud.

Salud y Fitness recibirían una renovación

Los cambios no se limitarían al hardware. Apple estaría trabajando en una nueva experiencia para sus aplicaciones Salud y Fitness, con una organización que facilitaría relacionar las métricas recopiladas por sus dispositivos.

Fitness concentra actualmente buena parte de la experiencia en los anillos de actividad, mientras Salud reúne información sobre sueño, frecuencia cardíaca, ejercicio y otras variables. La renovación buscaría conectar estos datos para ofrecer una lectura más completa del estado físico.

Con esta integración, el Apple Watch Series 12 podría ir más allá del registro de actividad y facilitar la interpretación de la información recopilada durante el día. La propuesta apuntaría a presentar las métricas de manera relacionada, en lugar de mantenerlas como datos independientes dentro de diferentes apartados.

Cerámica, nuevos colores y un rediseño que tendría que esperar

Entre las novedades también aparecerían nuevos materiales y acabados. Apple evaluaría recuperar la caja de cerámica, con opciones en blanco y gris oscuro para ampliar el catálogo de la próxima generación.

Este material no sería nuevo en la familia. El Apple Watch Series 3, presentado en 2017, contó con versiones de cerámica que se diferenciaban de las tradicionales cajas de aluminio y acero por su acabado brillante.

Nuevas correas y combinaciones de colores completarían los cambios estéticos. La apariencia general, en cambio, conservaría el lenguaje visual introducido en 2024, mientras la compañía trabaja en una renovación más profunda que podría reservarse para generaciones posteriores.

La medición no invasiva de glucosa también seguiría en desarrollo. Apple lleva años investigando esta tecnología, pero todavía tendría que superar diferentes desafíos técnicos antes de incorporarla a un producto comercial.

Tampoco hay confirmación sobre el lanzamiento de un Apple Watch SE 4 durante este ciclo. La compañía no ha anunciado oficialmente las especificaciones, funciones ni materiales del Apple Watch Series 12, por lo que los detalles conocidos hasta ahora corresponden a reportes previos a su presentación.

Imagen ilustrativa: generada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)