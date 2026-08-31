Huawei Watch D3: tecnología, precio filtrado y fecha de lanzamiento

¿Para qué sirve un reloj que puede medir la presión arterial desde la muñeca? Esa es la principal novedad del Huawei Watch D3, un dispositivo que busca llevar al formato de reloj una función que normalmente requiere un tensiómetro convencional.

Huawei presentó anticipadamente el equipo durante el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología 2026 y anunció que su lanzamiento oficial será el 2 de septiembre en Múnich, Alemania. El fabricante todavía reserva para esa fecha algunos detalles, entre ellos el precio definitivo y la disponibilidad por mercados.

¿Cómo funciona el Watch D3?

La diferencia está en la tecnología utilizada para realizar la medición. El Watch D3 está diseñado para registrar la presión arterial directamente desde la muñeca y puede realizar mediciones individuales, seguimiento ambulatorio y registros antes y después del ejercicio.

Huawei también indica que el dispositivo puede tomar mediciones en situaciones en las que la frecuencia cardiaca está elevada. Además, incorpora avisos para realizar controles cuando el usuario se encuentra a gran altitud o cuando existen cambios importantes de temperatura.

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La compañía consiguió para el dispositivo la certificación CE MDR en Europa para estas funciones de medición de presión arterial. Esto diferencia al D3 de buena parte de los relojes inteligentes que ofrecen funciones relacionadas con la salud, pero no necesariamente cuentan con una certificación médica equivalente para medir este parámetro.

¿Es entonces un tensiómetro tradicional? No exactamente. El Watch D3 busca trasladar parte de ese proceso a un dispositivo que permanece en la muñeca y que puede utilizarse durante diferentes momentos del día. Su utilidad está principalmente en facilitar el seguimiento, aunque las mediciones no deberían interpretarse como sustituto de una valoración médica.

¿Qué cambia frente al Huawei Watch D2?

El Watch D3 llega como sucesor del Watch D2, pero Huawei ha trabajado también en el tamaño del dispositivo. La compañía afirma que consiguió reducir su grosor y el peso asociado a la correa, una modificación importante para un reloj que está pensado para utilizarse durante periodos prolongados.

Las filtraciones previas al lanzamiento apuntan a una pantalla AMOLED LTPO de 1,92 pulgadas con resolución de 480 x 408 píxeles, una batería de 540 mAh, Bluetooth 6.0 y GPS. También se habla de un grosor de 11,4 milímetros y hasta seis días de autonomía con un uso normal.

¿Y qué pasa con los colores? El Watch D3 llegará en tres opciones, aunque Huawei todavía debe confirmar todos los detalles comerciales de cada versión.

¿Cuánto costará y cuándo estará disponible?

El precio es uno de los datos que todavía no ha confirmado Huawei. Una filtración de WinFuture sitúa el valor del Watch D3 en 449,99 euros, cifra que funciona por ahora como referencia y no como precio oficial.

La conversión directa de ese valor sería cercana a $2,1 millones de pesos colombianos, tomando como referencia una tasa aproximada de 4.700 pesos por euro. Sin embargo, ese cálculo no representa el precio que necesariamente tendrá en Colombia, ya que pueden intervenir impuestos, distribución y condiciones comerciales.

La fecha que sí está confirmada es el 2 de septiembre de 2026, cuando Huawei presentará oficialmente el Watch D3 en Múnich. Ese día se conocerán el precio definitivo, las especificaciones completas y los mercados en los que comenzará su comercialización.

Para los usuarios interesados en llevar un control más frecuente de su presión arterial, la pregunta ya no será únicamente cuánto cuesta un reloj inteligente, sino cuánto puede aportar un dispositivo de muñeca diseñado específicamente para realizar este tipo de mediciones.