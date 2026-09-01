Sonos 27 estrena IA: precio y novedades de Beam Ultra y Ace Ultra

Sonos quiere darle un nuevo papel a la inteligencia artificial dentro del hogar. La compañía presentó Sonos 27, una actualización de su plataforma de audio que incorpora asistentes de IA, nuevas formas de distribuir el sonido y cambios en su aplicación. El anuncio también incluye dos nuevos equipos de gama alta, Beam Ultra y Ace Ultra.

La mayor novedad de Sonos 27 está en el control mediante inteligencia artificial. La compañía desarrolló Sonos 27voice, un asistente propio pensado para controlar música y funciones del sistema. Además, Sonos 27mcp permitirá conectar asistentes y agentes externos, incluido ChatGPT, para interactuar con los dispositivos.

Esto cambia la relación con los equipos. En lugar de limitarse a seleccionar una canción desde la aplicación, el usuario podrá utilizar instrucciones más naturales para controlar la reproducción y otros elementos del sistema.

La plataforma también estrena Sonos Fabric, una tecnología que permite que determinados productos trabajen de nuevas maneras. Entre las funciones está la posibilidad de utilizar parlantes portátiles compatibles como canales traseros de un sistema de cine en casa.

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La aplicación igualmente recibe una renovación. Sonos promete una navegación más sencilla, mejor organización de las habitaciones y controles más intuitivos para administrar los diferentes dispositivos conectados. Las primeras funciones comenzarán a desplegarse durante septiembre.

En hardware, la compañía presentó la Beam Ultra, una barra de sonido con nueve controladores y sonido Dolby Atmos 7.1.2. Incluye dos controladores orientados hacia arriba y herramientas de inteligencia artificial para mejorar la claridad de los diálogos. Su precio anunciado es de 699 dólares, que equivalen aproximadamente a $2,25 millones de pesos colombianos tomando como referencia la TRM del 1 de septiembre de 2026.

Los Ace Ultra son unos audífonos de diadema con controlador de 40 milímetros, cancelación activa de ruido adaptativa mediante diez micrófonos y hasta 35 horas de batería. También pueden conectarse directamente con el ecosistema Sonos mediante Wi-Fi.

Su precio es de 449 dólares, unos $1,44 millones de pesos colombianos con la misma referencia cambiaria. Estos valores son conversiones aproximadas y no corresponden necesariamente al precio final que tendrán en Colombia.

Beam Ultra y Ace Ultra estarán disponibles para preventa desde el 1 de septiembre y llegarán oficialmente el 29 de septiembre de 2026.

Con Sonos 27, la compañía busca que su ecosistema deje de ser únicamente una colección de parlantes conectados y se convierta en una plataforma capaz de integrar diferentes dispositivos y servicios de inteligencia artificial.