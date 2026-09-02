Huawei Watch GT 7 ya fue presentado y así cambia frente al GT 6

Huawei vuelve a poner el deporte en el centro de su nueva generación de relojes inteligentes. El Watch GT 7 llega como sucesor del GT 6 con una actualización que no busca cambiar por completo la fórmula, sino hacer que el dispositivo entregue información más útil durante el entrenamiento y después de terminarlo.

Las diferencias frente al modelo anterior se pueden resumir en tres áreas. El seguimiento de nuevos deportes, un análisis más detallado del rendimiento y una lectura más amplia de la recuperación.

Una de las novedades más llamativas está en los deportes de nieve. El reloj incorpora seguimiento para esquí y snowboard, tanto en interiores como al aire libre. Durante los descensos puede registrar velocidad máxima, pendiente media, desnivel acumulado, cantidad de recorridos, número de giros, frecuencia de los giros y fuerza G.

También permite consultar información de cada descenso y ofrece mapas sin conexión para más de 3.000 estaciones de esquí en 59 países. Para alguien que practica este tipo de actividades, la diferencia frente a un reloj que simplemente registra tiempo, distancia y frecuencia cardíaca resulta considerable.

El salto del GT 6 está en lo que mide mientras entrenas

El ciclismo es otra de las áreas donde Huawei amplió las herramientas disponibles. Desde la aplicación Huawei Health se pueden planificar rutas y revisar previamente los desniveles. Durante el recorrido, el reloj puede avisar sobre próximas subidas, curvas pronunciadas y cambios relacionados con el terreno.

La navegación también busca mayor precisión mediante el sistema Sunflower y el algoritmo AI-XDR. Huawei asegura que esta combinación puede mejorar hasta un 20 % la precisión de las rutas en deportes de nieve practicados a alta velocidad.

La tercera mejora está en la forma de interpretar el esfuerzo. El GT 7 incorpora nuevas métricas para corredores, entre ellas el equilibrio del tiempo de contacto con el suelo, la oscilación vertical y la potencia de carrera. Esto permite pasar de saber cuánto se corrió a tener más elementos para analizar cómo se está corriendo.

El reloj mantiene además más de 110 modos deportivos y suma herramientas para actividades como bádminton, fútbol y pickleball mediante aplicaciones compatibles.

Más datos para entender el esfuerzo y la recuperación

El ejercicio es apenas una parte de la actualización. El Watch GT 7 también amplía las herramientas relacionadas con el descanso y el estado físico diario.

TruSleep 5.0 analiza las fases del sueño y su estabilidad, mientras que la medición de la variabilidad de la frecuencia cardíaca aporta información adicional sobre la recuperación. Huawei también incorpora un Índice de Condición Física que reúne diferentes indicadores para ofrecer una lectura más amplia del estado del usuario.

A esto se suman funciones de bienestar emocional, seguimiento del ciclo menstrual y análisis de posibles alteraciones del ritmo cardíaco mediante ondas de pulso. Estas herramientas pueden servir como referencia, pero no sustituyen una evaluación médica.

En autonomía, el modelo de 46 mm puede alcanzar hasta 21 días con uso ligero y hasta 12 días en condiciones típicas. La versión de 41 mm llega hasta 14 días con uso ligero y siete días en condiciones típicas.

El Watch GT 7 conserva además una pantalla AMOLED de hasta 3.000 nits, GPS de doble banda, NFC, llamadas Bluetooth y compatibilidad con Android y iPhone.

Frente al GT 6, la evolución no está en una sola característica. Huawei concentró la actualización en conseguir más información durante actividades específicas y darle mayor utilidad después del entrenamiento. Esa combinación es la que define el salto entre ambas generaciones.