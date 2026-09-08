Kiro de AWS será gratis por un año en Colombia, México, Brasil y otros países ¿Cómo acceder?

AWS amplió el acceso gratuito a Kiro, su agente de inteligencia artificial para desarrollo de software, a 132 instituciones de educación superior de 18 países. En Colombia, el programa incluye a seis instituciones: la Corporación Universitaria Minuto de Dios, la Universidad de los Andes, la Universidad Digital de Antioquia, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Universidad EAFIT y la Universidad Nacional de Colombia.

La compañía anunció este 8 de septiembre que las personas que cumplan los requisitos pueden obtener 12 meses de acceso gratuito a Kiro, sin necesidad de registrar una tarjeta de crédito. El beneficio contempla 1.000 créditos mensuales durante el periodo de promoción.

Kiro está diseñado para asistir en tareas de desarrollo de software mediante inteligencia artificial. La herramienta puede ayudar a convertir una idea en requisitos, definir una arquitectura, elaborar planes de implementación y generar código siguiendo un proceso basado en especificaciones.

¿Qué incluye el acceso gratuito?

El programa no corresponde simplemente a una prueba temporal. AWS ofrece un año de acceso con una asignación de 1.000 créditos cada mes durante 12 meses. Los créditos que no se utilicen no se acumulan para el siguiente periodo.

La compañía también señala que Kiro puede utilizarse desde diferentes entornos, incluido su IDE, la línea de comandos y la versión web. El objetivo es que quienes accedan al programa puedan desarrollar proyectos utilizando herramientas de IA similares a las que ya emplean equipos profesionales.

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Para acceder es necesario crear o utilizar una cuenta de Kiro, asociarla con un correo institucional y comprobar la condición académica mediante SheerID. Una vez realizada la verificación, los créditos se habilitan en la cuenta.

El programa comenzó en marzo de 2026 con apenas 11 instituciones de Estados Unidos y Canadá. Desde entonces, miles de personas han utilizado Kiro para desarrollar proyectos relacionados con accesibilidad, salud, electrónica y otras áreas.

Colombia entra en la expansión

La incorporación de seis instituciones colombianas forma parte de una ampliación que lleva el programa a América Latina, Europa y Asia-Pacífico.

En el caso colombiano, la lista incluye instituciones públicas y privadas de diferentes regiones del país. Esto significa que el acceso no está concentrado únicamente en programas relacionados con ingeniería de sistemas o informática, aunque el principal uso de Kiro está relacionado con la creación de software.

Hay una diferencia importante frente al programa inicial. Los primeros términos publicados por Kiro en marzo limitaban la promoción a 11 instituciones de Estados Unidos y Canadá. La nueva expansión aumenta considerablemente el número de instituciones participantes.

Región País Instituciones participantes América Latina Colombia Corporación Universitaria Minuto de Dios; Universidad de Los Andes; Universidad Digital de Antioquia; Universidad Distrital Francisco José de Caldas; Universidad EAFIT; Universidad Nacional de Colombia América Latina Brasil Afya – Unigranrio; Cruzeiro do Sul Educação; IFSP – Instituto Federal de São Paulo; Inspirar; Inteli; PUC Minas; UNICAMP; UNIFESP; UNIP; UniSENAI-SC; UNIDAD – Universidade Tiradentes; USP – Universidad de São Paulo; Vitru Educação América Latina Chile Universidad Andrés Bello; Universidad San Sebastián América Latina México Tecnológico de Monterrey; Universidad Anáhuac

Y para todas las instituciones, lo más limpio para SEO es usar una tabla con esta estructura, sin repetir innecesariamente términos: