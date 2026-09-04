Cursos gratis de IA: así puede inscribirse a AI Week 2026

Más de 4.000 personas podrán acceder a capacitación gratuita en inteligencia artificial durante AI Week LATAM 2026, que se realizará del 29 de septiembre al 3 de octubre en Colombia, México y Chile. La iniciativa de SoftServe, NVIDIA y universidades de la región ya abrió sus inscripciones y ofrecerá talleres prácticos sobre inteligencia artificial generativa, agéntica y física.

En Colombia, las actividades presenciales tendrán lugar en Bogotá y Medellín. También habrá encuentros en Guadalajara, México, y Valparaíso, Chile. Algunas sesiones serán híbridas y las actividades virtuales estarán disponibles para participantes de otros países de América Latina.

La convocatoria está dirigida a estudiantes, ingenieros y personas interesadas en tecnologías emergentes. Uno de sus principales atractivos son 400 oportunidades para acceder a una certificación del NVIDIA Deep Learning Institute, aunque los talleres especializados tienen requisitos adicionales.

IA aplicada, agentes y robótica

Durante la semana de formación se abordará cómo desarrollar y proteger sistemas agénticos, además del uso de inteligencia artificial en robótica y entornos industriales mediante gemelos digitales.

Los asistentes también tendrán sesiones prácticas sobre herramientas y tecnologías utilizadas en proyectos de IA. Entre los contenidos aparecen Claude Code, prompting para sistemas agénticos, despliegue seguro de agentes autónomos y construcción de flujos de trabajo multiagente.

El programa incluirá además fundamentos de CUDA y Machine Learning, junto con plataformas de NVIDIA utilizadas para desarrollar e implementar soluciones de inteligencia artificial.

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La apuesta por formación práctica responde a una necesidad creciente de profesionales con habilidades tecnológicas. Un estudio del Ministerio de las TIC y Fedesoft proyecta que Colombia tendrá una brecha de 85.000 talentos digitales en 2026, cifra que podría superar los 89.000 perfiles sin cubrir para 2030. Inteligencia artificial, datos, nube, ciberseguridad, DevOps y desarrollo full-stack están entre las áreas con mayor demanda.

AI Week ya tuvo una experiencia previa en Colombia, donde cerca de 2.200 personas fueron capacitadas con participación de la Universidad de los Andes, la Universidad EIA y NVIDIA. Para esta edición se suman instituciones como el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Técnica Federico Santa María.

Las personas interesadas deben completar el formulario de inscripción en línea. Las charlas y sesiones presenciales están abiertas al público, aunque algunas tendrán cupos limitados.

Para los talleres de NVIDIA es necesario cumplir los prerrequisitos técnicos establecidos para cada actividad y contar con un correo institucional educativo activo. Las solicitudes serán evaluadas y la participación se confirmará por correo electrónico según la elegibilidad y los cupos disponibles.