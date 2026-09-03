Electrodomésticos inteligentes con IA ahorran hasta 70 % de energía

Los electrodomésticos inteligentes dejaron de limitarse a encenderse desde el celular. Ahora usan inteligencia artificial para aprender los hábitos de una casa y ajustar su consumo eléctrico sin que nadie toque un botón. Una de las plataformas que centraliza estas funciones es SmartThings, de Samsung, una aplicación que permite controlar refrigeradores, lavadoras, aspiradoras robot y televisores desde un mismo lugar.

La posibilidad de reducir la factura de energía es uno de los principales atractivos de estas tecnologías. Los sistemas automatizados pueden adaptar el funcionamiento de los equipos a las rutinas de cada vivienda y realizar ajustes para evitar consumos innecesarios, sin obligar a las personas a cambiar constantemente la forma en que los utilizan.

Qué gana quien conecta sus dispositivos

Un refrigerador conectado puede avisar al celular si la puerta quedó abierta, una situación que aumenta el consumo mientras se mantenga. La aplicación también envía alertas sobre el estado de los equipos y ofrece diagnósticos a partir de códigos de error o datos de funcionamiento, lo que puede ayudar a identificar una falla antes de solicitar la visita de un técnico.

La automatización permite actuar cuando no hay nadie en casa. SmartThings puede apagar dispositivos que no se necesitan, ajustar la temperatura antes de que alguien llegue según su ubicación o iniciar la limpieza con una aspiradora robot cuando sale el último miembro del hogar. Además, admite rutinas para activar equipos a determinadas horas o recibir avisos cuando alguien entra a la vivienda.

Estas configuraciones pueden compartirse sin crearlas nuevamente desde cero. Mediante un código QR, un invitado o familiar puede acceder a determinadas rutinas desde su teléfono, incluso si no cuenta con los mismos dispositivos conectados en su propia casa.

Cómo usan IA los electrodomésticos inteligentes para gastar menos energía

El modo AI Energy monitorea el consumo de los equipos compatibles y permite establecer objetivos, además de generar avisos cuando se alcanzan determinados límites. El sistema analiza patrones de uso, sugiere ajustes y muestra información sobre la energía utilizada, de manera que sea más fácil detectar comportamientos que elevan el gasto eléctrico.

En un refrigerador, por ejemplo, el ahorro puede conseguirse mediante ajustes automáticos de temperatura. Cuando el sistema identifica periodos de menor uso, modifica temporalmente las condiciones internas para reducir el trabajo del compresor y consumir menos energía antes de las horas en las que se espera una mayor actividad.

La lavadora aplica una estrategia diferente. Al activar esta función, determinados ciclos pueden reducir la temperatura del agua y extender su duración. Samsung asegura que Ecobubble permite mantener el desempeño del lavado mientras disminuye el consumo energético. Al finalizar, los modelos compatibles pueden mostrar una estimación de la energía ahorrada frente al funcionamiento convencional.

El soporte oficial de la compañía señala que esta función puede reducir hasta un 70 % el consumo eléctrico en determinados electrodomésticos y condiciones de uso. Sin embargo, se han comunicado porcentajes menores para algunos modelos y funciones específicas. Uno de los ejemplos promocionales reporta una reducción del 7,5 %, lo que muestra que el resultado puede quedar considerablemente por debajo del máximo anunciado. La diferencia entre el “hasta” y el ahorro obtenido en cada caso conviene tenerla presente antes de fijar expectativas.

Un ecosistema compatible con dispositivos de otras marcas

SmartThings no está limitado a productos de una sola compañía. Gracias a Matter, un estándar abierto para el hogar inteligente, la plataforma puede controlar dispositivos compatibles de diferentes fabricantes y reducir la necesidad de utilizar una aplicación distinta para cada equipo.

La interoperabilidad también se extiende mediante la Home Connectivity Alliance, iniciativa en la que participan fabricantes como GE Appliances, Haier, Electrolux y LG. Su objetivo es facilitar la comunicación entre electrodomésticos de distintas marcas, frente a los ecosistemas cerrados en los que elegir un producto de otro fabricante puede significar perder determinadas funciones.

Tampoco siempre es necesario comprar un accesorio central para comenzar. Algunos televisores, refrigeradores Family Hub, barras de sonido y monitores incorporan funciones de SmartThings Hub, por lo que pueden servir como punto de conexión para determinados sensores y equipos compatibles con tecnologías como Wi-Fi, Thread o Zigbee.

La adopción de estándares abiertos muestra hacia dónde se dirige el hogar conectado. En lugar de obligar a concentrar todas las compras en una sola marca, fabricantes y plataformas buscan que distintos equipos puedan comunicarse entre sí, una condición importante para que estas funciones resulten útiles a medida que aumenta la cantidad de dispositivos conectados en una vivienda.

Wi-Fi, disponibilidad y otras limitaciones de los electrodomésticos conectados

Estas funciones dependen de una conexión estable y de la compatibilidad de cada dispositivo. En zonas con cobertura deficiente, algunas capacidades pueden perder utilidad. El ahorro también implica ciertas compensaciones. En determinados ciclos de lavado, por ejemplo, reducir la temperatura del agua puede aumentar el tiempo necesario para completar la tarea.

La disponibilidad cambia según el mercado. Samsung advierte que algunas herramientas de SmartThings y de la sección Información sobre el hogar dependen del producto, la región y otros requisitos de compatibilidad. Por eso, una función incluida en la oferta global de la plataforma no necesariamente estará habilitada en todos los electrodomésticos vendidos en América Latina.

Por último, existen límites en la cantidad de dispositivos, ubicaciones y miembros que pueden administrarse desde una cuenta. Para la mayoría de las casas probablemente no serán una restricción inmediata, pero adoptar un ecosistema de electrodomésticos inteligentes exige considerar la compatibilidad, la conectividad y las funciones disponibles en cada región, además del posible ahorro de energía.

Imagen: Samsung / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)