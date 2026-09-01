100 becas para estudiar IA y ciberseguridad: requisitos y cómo aplicar

Colombia abrió una convocatoria de 100 becas para estudiar carreras y posgrados relacionados con inteligencia artificial, ciberseguridad, datos y tecnología. Los cupos están dirigidos a personas de todo el país y permiten acceder a programas virtuales de pregrado, maestría y doctorado en la Universidad Da Vinci (UDAVINCI), institución privada mexicana que opera bajo modalidad en línea.

La iniciativa llega mientras el país enfrenta una brecha de talento digital que supera los 85.000 profesionales. De acuerdo con las cifras presentadas este año por el Ministerio TIC y Fedesoft, durante 2025 Colombia graduó 3.537 especialistas, 937 magísteres y apenas 16 doctores en áreas tecnológicas, una oferta que resulta insuficiente frente a las necesidades proyectadas.

Los 100 cupos se reparten entre 40 para pregrado, 40 para maestría y 20 para doctorado. La convocatoria es impulsada por EDUCATECH Group junto con entidades territoriales como la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, la Gobernación del Atlántico y las alcaldías de Bucaramanga, Neiva y Soacha.

Vivir en alguna de esas ciudades o departamentos, sin embargo, no es una condición. Cualquier colombiano puede postularse, incluso si reside en una región donde la alianza todavía no está activa.

No hay límite de edad para postularse

Uno de los requisitos que amplía el acceso es la ausencia de un límite de edad. Tampoco es necesario estar trabajando, demostrar experiencia laboral, pertenecer a un estrato específico o tener relación con una alcaldía o gobernación.

Todos los aspirantes deben presentar su documento de identidad y un recibo de servicio público que permita acreditar su residencia. Los requisitos académicos cambian según el nivel. Para pregrado se solicita diploma o acta y notas de bachillerato; para maestría, título profesional, y para doctorado, diploma de maestría reconocido oficialmente.

Entre los programas disponibles están Ingeniería en Software, Seguridad Informática, Sistemas Computacionales, Internet de las Cosas e Ingeniería en Logística. Las maestrías incluyen Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos, Seguridad Informática y Administración. En doctorado hay opciones en Sistemas Computacionales, Ingeniería y Tecnología y Tecnología Educativa.

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Los pregrados y doctorados tienen una duración de 36 meses, mientras que las maestrías duran entre 12 y 15 meses. Las clases serán virtuales y mayoritariamente asincrónicas.

Para participar hay que ingresar a https://www.alcaldiascol.com/, completar el formulario, seleccionar UDAVINCI, elegir el nivel y programa, adjuntar los documentos y realizar una entrevista. La evaluación considera los requisitos académicos, los objetivos profesionales, el posible aporte comunitario y la relación del proyecto con el territorio.

La convocatoria cierra el 25 de septiembre, aunque puede finalizar antes si se ocupan los cupos. Las clases están previstas para comenzar en octubre.

Los títulos serán expedidos por UDAVINCI y cuentan con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de la Secretaría de Educación Pública de México. Para utilizarlos en Estados Unidos habrá una ruta de traducción certificada, equivalencia académica, notarización y apostilla.

Ese proceso, sin embargo, no significa que el título sea aceptado automáticamente. La decisión dependerá de cada empleador, universidad o autoridad profesional. En Colombia, cuando sea necesaria una convalidación, el trámite también será individual ante el Ministerio de Educación.