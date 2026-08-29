Más de 1.000 vacantes TIC en Bogotá: cómo acceder a empleos y cursos de IA

Bogotá puso en marcha una ruta que combina oportunidades de empleo y formación gratuita en inteligencia artificial para personas interesadas en ingresar o fortalecer sus perfiles en el sector tecnológico. La iniciativa conectó más de 1.000 vacantes TIC con candidatos durante una feria realizada el 25 de agosto y mantiene abiertas las inscripciones a un programa de capacitación de AWS hasta el 31 de agosto.

La Feria de Empleo Sector TIC fue organizada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Consejería Distrital TIC, junto con Amazon Web Services (AWS). La jornada se realizó en UCompensar y reunió ofertas dirigidas tanto a personas con experiencia como a quienes buscan su primera oportunidad laboral en áreas relacionadas con tecnología.

Las vacantes están disponibles para distintos niveles de formación, desde bachilleres y técnicos hasta tecnólogos y profesionales. Entre los cargos aparecen agentes bilingües de call center, analistas de soporte, técnicos motorizados FTTH, Automation Analyst, desarrolladores Full Stack, especialistas en soporte técnico, perfiles de Linux y Kubernetes, auditores de TI, profesionales de ciberseguridad, consultores de soluciones tecnológicas e ingenieros de inteligencia artificial.

La oferta también incluye puestos relacionados con servicio al cliente, áreas comerciales, contabilidad, administración y asuntos jurídicos. Esto amplía el acceso a personas que no necesariamente tienen una formación especializada en desarrollo de software o inteligencia artificial, pero cuentan con conocimientos que pueden ser requeridos por empresas del sector TIC.

La formación gratuita en IA recibe inscripciones hasta el 31 de agosto

Para quienes todavía necesitan desarrollar competencias digitales antes de buscar una oportunidad laboral, permanece abierta la ruta de formación ‘IA Sin Límites’, incluida dentro de AWS Entrena Bogotá. El programa está dirigido a pymes, estudiantes y público general mayor de 18 años interesado en adquirir habilidades prácticas en inteligencia artificial y computación en la nube.

La capacitación está compuesta por ocho módulos prácticos relacionados con competencias demandadas por la industria. Durante el proceso, los participantes trabajan con herramientas como Claude, Amazon Quick y Kiro, con contenidos orientados a la aplicación de la inteligencia artificial y los servicios de nube.

Uno de los beneficios del programa es la posibilidad de obtener credenciales oficiales de AWS al completar los cursos, que pueden utilizarse como respaldo de los conocimientos adquiridos. Las personas interesadas tienen plazo para registrarse hasta el 31 de agosto a través de bogota.awsentrena.com/iasinlimites.

La apuesta responde también a una brecha que enfrentan las empresas colombianas para encontrar trabajadores con conocimientos tecnológicos. Un estudio citado en la iniciativa señala que el 47 % de las compañías consultadas identifica la falta de personal calificado como una barrera para adoptar o ampliar tecnologías de inteligencia artificial, mientras que el 63 % reporta dificultades para encontrar trabajadores con las habilidades digitales requeridas.

El mismo estudio indica que los empleadores están dispuestos a pagar salarios 29 % mayores a candidatos que cuenten con fuertes habilidades en inteligencia artificial.

Con las vacantes laborales y la capacitación disponibles, la ruta plantea dos posibilidades para quienes buscan ingresar al mercado tecnológico: postularse a una oportunidad laboral acorde con su perfil o aprovechar la formación gratuita para adquirir nuevas competencias. En el caso de ‘IA Sin Límites’, el plazo de inscripción termina el 31 de agosto de 2026.