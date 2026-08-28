Los salarios de los colombianos que trabajan para empresas extranjeras: IA supera los US$50.000

Un profesional de inteligencia artificial y aprendizaje automático puede recibir en Colombia una compensación anual de US$52.143, una cifra que duplica ampliamente el promedio de US$22.000 registrado entre los trabajadores incluidos en un análisis de Deel durante el primer semestre de 2026.

El dato refleja una diferencia cada vez más relevante dentro del mercado laboral vinculado con compañías internacionales. Mientras la compensación promedio se mantiene en US$22.000, los perfiles con conocimientos especializados en tecnología alcanzan remuneraciones superiores a los US$48.000 anuales.

Después de inteligencia artificial y machine learning, aparecen arquitectura de soluciones, con US$51.000; ingeniería de datos, con US$49.000, y gestión de producto, con US$48.000. Son cargos asociados con el desarrollo, análisis y administración de productos tecnológicos, áreas en las que las empresas extranjeras requieren conocimientos que no son fáciles de cubrir.

El análisis de Deel toma como referencia trabajadores contratados por compañías ubicadas fuera de su país de origen y gestionados a través de la plataforma. Por eso, las cifras no representan el salario promedio de todos los trabajadores colombianos, sino la compensación de este grupo específico vinculado con empleadores internacionales.

Los mayores aumentos no están únicamente en tecnología

Hay otro dato que cambia la lectura del mercado. Los perfiles con los mayores incrementos de compensación en Colombia durante el último año no pertenecen necesariamente al sector tecnológico.

Entre el primer semestre de 2025 y el mismo periodo de 2026, intérpretes y traductores registraron un aumento de 42%, el mayor crecimiento entre las funciones analizadas en el país. Después aparecen dirección creativa, con 32%, y growth marketing, con 20%.

Esto apunta a una ampliación del tipo de talento colombiano que puede acceder a empleos internacionales. El trabajo remoto para compañías extranjeras no está limitado a programadores, ingenieros o especialistas en inteligencia artificial. Idiomas, creatividad y marketing también están ganando espacio y, en algunos casos, presentan crecimientos de compensación superiores a los de los perfiles tecnológicos.

Te puede interesar: Microsoft alerta sobre el avance de la IA: estos trabajadores ya hacen tareas que antes no podían

La forma en que estos trabajadores reciben su dinero también muestra una particularidad del mercado colombiano. El 75% retira sus ingresos en pesos colombianos, mientras que el 35% lo hace en dólares. Los porcentajes no suman 100% porque un trabajador puede retirar en más de una moneda.

Entre las criptomonedas estables, USDT es la más utilizada por los trabajadores colombianos analizados. Bitcoin, por su parte, es la criptomoneda con mayor uso en el conjunto de los cinco mercados latinoamericanos incluidos en el estudio.

El contraste entre los US$22.000 de compensación media y los más de US$50.000 que alcanzan algunos perfiles especializados muestra que trabajar para empresas internacionales puede generar diferencias importantes según el tipo de conocimiento. En Colombia, la inteligencia artificial encabeza actualmente ese grupo, pero el crecimiento de áreas como traducción, creatividad y marketing indica que la competencia por talento remoto también se está extendiendo a profesiones que tradicionalmente no estaban asociadas con este mercado.