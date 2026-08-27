Microsoft alerta sobre el avance de la IA: estos trabajadores ya hacen tareas que antes no podían

Un 65% de los trabajadores que usan inteligencia artificial teme quedarse atrás si no aprende a utilizarla rápidamente. Sin embargo, casi la mitad, el 45%, considera más seguro concentrarse en sus objetivos actuales que rediseñar su trabajo con IA. Esa contradicción resume uno de los principales hallazgos del Work Trend Index 2026: los empleados están avanzando más rápido que las empresas para las que trabajan.

El informe de Microsoft, elaborado a partir de una encuesta a 20.000 trabajadores que utilizan IA en 10 mercados, muestra que la adopción de estas herramientas está dejando de ser únicamente una cuestión de productividad individual. El desafío ahora está en cómo las compañías reorganizan sus procesos, equipos y reglas para aprovechar lo que la tecnología permite hacer.

Los datos muestran hasta qué punto está cambiando el trabajo. El 66% de los usuarios de IA consultados afirma que estas herramientas les permiten dedicar más tiempo a tareas de mayor valor, mientras que el 58% asegura que ahora produce trabajos que no podía realizar hace un año. Entre los profesionales que tienen un uso más avanzado de IA, esta última cifra llega al 80%.

Te puede interesar: Google lanza Gemini Enterprise para abogados: así funciona la IA legal

Además, un análisis de más de 100.000 conversaciones de Microsoft 365 Copilot encontró que el 49% está relacionado con actividades cognitivas como analizar información, resolver problemas, evaluar alternativas o pensar creativamente. Esto plantea un cambio importante: la IA no está limitada a generar textos o automatizar tareas repetitivas, también empieza a participar en labores que requieren análisis y toma de decisiones.

Pero que una persona tenga acceso a estas herramientas no significa que una empresa esté preparada para aprovecharlas.

Solo una minoría trabaja en organizaciones preparadas para la IA

El informe clasifica a los usuarios de IA según su capacidad individual y la preparación de sus organizaciones. Solo el 19% está en la categoría Frontier, donde ambas condiciones son altas. Otro 10% tiene habilidades avanzadas, pero trabaja en empresas que todavía no cuentan con las condiciones necesarias para aprovecharlas. El 50% permanece en una zona emergente, mientras que el 16% está estancado y el 5% pertenece a organizaciones preparadas cuyos empleados todavía no han alcanzado ese nivel de adopción.

La diferencia también aparece en la percepción del liderazgo. Apenas el 26% de los usuarios de IA afirma que sus líderes están clara y consistentemente alineados sobre cómo utilizar esta tecnología. A esto se suma otro dato: solo el 13% dice recibir reconocimiento por reinventar su trabajo con IA cuando los resultados no aparecen de inmediato.

El informe identifica tres factores organizacionales que tienen una relación especialmente fuerte con el impacto que los trabajadores reportan de la IA: la cultura de la empresa, el respaldo de los jefes y las prácticas para desarrollar el talento. En conjunto, estos factores representan el 67% de la relación analizada frente al 32% asociado con factores individuales. Microsoft advierte que estos datos muestran asociaciones estadísticas y no prueban una relación causal.

Te puede interesar: La computación cuántica ya está aquí: Sundar Pichai de Google cree que es hora de prepararse

La expansión de los agentes de IA añade otra presión. El número de agentes activos observados en el ecosistema de Microsoft 365 aumentó 15 veces interanualmente, y el crecimiento llegó a 18 veces en grandes empresas. A medida que estos sistemas ejecutan más tareas, también aumenta la necesidad de establecer quién revisa sus resultados, quién puede modificar sus flujos de trabajo y cómo se incorporan los aprendizajes a toda la organización.

Para los trabajadores, el mensaje también cambia. El 86% de los usuarios encuestados dice considerar las respuestas de la IA como un punto de partida y mantener la responsabilidad sobre el razonamiento. Las habilidades que más ganan importancia son el control de calidad de los resultados de IA, mencionado por el 50%, y el pensamiento crítico, señalado por el 46%.

El resultado es una disputa menos relacionada con quién utiliza más herramientas y más con quién consigue incorporarlas al trabajo de forma organizada. Para las empresas, el reto que plantea el informe es adaptar procesos, liderazgo, evaluación y capacitación antes de que la capacidad de sus propios empleados avance mucho más rápido que la estructura diseñada para aprovecharla