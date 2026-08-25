¿Dónde está el internet más rápido de Colombia? Estas son las ciudades y barrios que lideran

Colombia está navegando a mayor velocidad, pero eso no significa que todos los usuarios tengan la misma experiencia al conectarse. Las mediciones más recientes de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) muestran que el internet fijo aumentó de forma importante durante 2025, aunque persisten diferencias entre ciudades, operadores y tipos de uso.

En diciembre de 2025, la velocidad mediana de descarga llegó a 207,7 megabits por segundo (Mbps), un incremento de 25,2 % frente al mismo mes de 2024. La velocidad de carga tuvo un crecimiento todavía mayor, de 45,6 %, hasta alcanzar 94,5 Mbps.

El avance también mejoró la posición del país frente a otras naciones de la región. Entre 20 países de Centroamérica y Suramérica, Colombia ocupó el quinto lugar en velocidad de descarga y el séptimo en carga. Además, quedó entre los cinco países que superaron los 200 Mbps de descarga, junto con Chile, Perú, Brasil y Panamá.

Pero hay otro indicador que cambia la lectura de estos resultados. En latencia, que mide el tiempo que tarda la conexión en responder, Colombia ocupó el puesto 11. Una conexión puede ofrecer muchos megas y, aun así, presentar una respuesta menos rápida en actividades como videojuegos en línea, videollamadas o servicios que necesitan interacción en tiempo real.

Las diferencias también aparecen dentro de las ciudades

Los resultados de la CRC muestran que el crecimiento no fue igual en todo el país. Ocho ciudades superaron en diciembre de 2025 los 218,73 Mbps, que había sido la mayor velocidad de descarga registrada un año antes.

Armenia encabezó la lista con 247,6 Mbps, seguida de Bogotá con 246,8 Mbps y Cali con 239,1 Mbps. También superaron ese registro Bucaramanga, Villavicencio, Barranquilla, Ibagué y Manizales.

Bogotá tuvo además el mejor resultado en el Índice de Calidad de la Experiencia (ICE), una medición que combina velocidad de descarga, velocidad de carga, latencia y estabilidad de la latencia. Ibagué, Villavicencio, Cali y Barranquilla también estuvieron entre las ciudades con mejores resultados.

En tiempos de respuesta, Bogotá registró 9,9 milisegundos, mientras que Villavicencio llegó a 13,2 milisegundos.

El desempeño cambia incluso dentro de las ciudades. En Bogotá, Kennedy alcanzó 307,02 Mbps de descarga, seguida de Suba con 293,92 Mbps y Rafael Uribe Uribe con 289,78 Mbps. En Medellín y el Valle de Aburrá, la zona suroccidental, que comprende Guayabal y Belén, llegó a 368,65 Mbps.

La comparación entre operadores tampoco deja un ganador único. SOMOS registró las mayores velocidades nacionales, con 429,2 Mbps de descarga y 373,3 Mbps de carga. ETB obtuvo la menor latencia, con 6,8 milisegundos.

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Para los usuarios interesados en videojuegos, el resultado vuelve a cambiar. Claro lideró el índice de experiencia en juegos en línea en siete de las 15 ciudades con mayor ICE, mientras operadores regionales como Celsia Internet, EMCALI, Fibrazo, SOMOS e Intercol ocuparon el primer lugar en distintas ciudades.

Los datos de la CRC muestran por qué elegir un plan de internet requiere mirar más allá de la velocidad anunciada. Para descargar contenido puede importar la cantidad de Mbps, pero para jugar, hacer videollamadas o utilizar aplicaciones en tiempo real también pesan la latencia y su estabilidad.

El análisis reúne mediciones de los 32 departamentos, 25 ciudades capitales y otros municipios, además de información detallada de zonas y localidades. Los resultados permiten comparar el desempeño del servicio con datos obtenidos directamente de la experiencia de los usuarios.