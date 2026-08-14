Starlink ofrece su Kit Mini por $64.990 en Colombia: así funciona

El Kit Mini de Starlink podrá adquirirse por $64.990 en Colombia cuando se contrate el plan Residencial Max por 12 meses, según la promoción anunciada por la compañía. El valor representa una reducción frente al precio anterior de $800.000 para el kit.

La oferta pone el foco en el acceso a internet satelital mediante un equipo compacto que puede utilizarse en lugares donde las conexiones tradicionales tienen dificultades para llegar o presentan problemas de cobertura y estabilidad.

Starlink ofrece servicio de banda ancha mediante una constelación de satélites y señala que su conexión está disponible en más de 160 países, territorios y otros mercados. La propuesta está dirigida a usuarios que buscan internet para actividades cotidianas como trabajar desde casa, realizar videollamadas, consumir contenido en streaming, navegar o jugar en línea.

El Kit Mini tiene un formato portátil que permite transportarlo con mayor facilidad. El equipo incorpora un router wifi, entrada de alimentación de corriente continua y un sistema diseñado para consumir menos energía. De acuerdo con las especificaciones entregadas por Starlink, puede alcanzar velocidades máximas de descarga superiores a 200 Mb/s.

Un equipo pensado para lugares con poca cobertura

La compañía también destaca el comportamiento de su servicio ante condiciones meteorológicas adversas. El sistema está diseñado para retirar la nieve y soportar situaciones como aguanieve, lluvias intensas y vientos fuertes.

Para quienes viven en zonas rurales o apartadas, la principal diferencia está en que la conexión no depende de la infraestructura terrestre convencional disponible en cada localidad. Starlink plantea precisamente su servicio como una alternativa para lugares donde conseguir internet de alta velocidad puede resultar costoso, poco confiable o directamente imposible.

En cuanto al rendimiento, la compañía indica que sus servicios pueden alcanzar velocidades de hasta más de 400 Mbps en la mayoría de los lugares del mundo. Esto permitiría realizar varias actividades simultáneamente, como reproducir contenido en alta resolución, trabajar, navegar y utilizar servicios digitales.

La oferta también incluye una prueba de 30 días. Durante ese periodo, el usuario puede probar Starlink y solicitar un reembolso completo si considera que la experiencia no fue satisfactoria.

La imagen de la promoción no detalla un procedimiento específico para adquirir el Kit Mini ni otros requisitos adicionales para acceder al precio de $64.990. Lo que sí establece es que el valor está asociado al plan Residencial Max durante 12 meses y que el precio anterior del kit era de $800.000.

Para quienes estén evaluando la oferta, la condición principal anunciada es precisamente la contratación de ese plan por el periodo indicado. Starlink también dispone de un registro para recibir novedades de sus servicios por correo electrónico.