Eclipse solar 2026: las mejores imágenes de la NASA

El eclipse solar total del 12 de agosto dejó algunas de las imágenes astronómicas más impresionantes del año. La Luna pasó frente al Sol y bloqueó por completo su luz en una franja que atravesó Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico y llegó hasta España, además de un pequeño sector de Portugal.

La NASA siguió el fenómeno desde diferentes puntos y registró el avance de la sombra lunar sobre la superficie terrestre. Una de las perspectivas más llamativas llegó desde un avión WB-57, que voló a gran altura sobre Islandia para observar la corona solar durante los minutos de totalidad.

En ese momento, el disco brillante del Sol quedó completamente oculto detrás de la Luna. Alrededor del satélite natural apareció la corona, una estructura formada por la atmósfera exterior del Sol que normalmente no puede observarse directamente debido al intenso brillo de nuestra estrella.

España fue otro de los lugares protagonistas. Varias ciudades quedaron dentro de la franja de totalidad y permitieron observar cómo la luz del día disminuía rápidamente mientras la Luna avanzaba frente al Sol. Las cámaras captaron tanto el momento de la totalidad como los cambios producidos en el cielo.

En otras partes del hemisferio norte, el eclipse fue parcial. El fenómeno pudo observarse de esta manera en amplias zonas de Canadá, Europa y el noroeste de África, además de sectores del norte de Estados Unidos, desde Alaska hasta Carolina del Norte.

Las imágenes recopiladas por la NASA permiten reconstruir el recorrido del eclipse y muestran el fenómeno desde distintas perspectivas. Desde tierra, el aire y las observaciones científicas, el evento dejó un registro visual de uno de los espectáculos astronómicos más esperados de 2026.

Imágenes: NASA