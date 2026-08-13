Terremoto: Claro restablece el 80 % de sus estaciones en zonas afectadas

Cerca del 80 % de las estaciones base de Claro en Chocó, Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca ya opera con normalidad después del terremoto que afectó la conectividad en estos departamentos. La compañía informó que alrededor del 100 % de sus nodos de fibra en las zonas impactadas también se encuentra funcionando.

Los trabajos de recuperación continúan con equipos técnicos y de ingeniería desplegados en los territorios afectados. Desde el inicio de la emergencia, Claro activó su sala de crisis y puso en marcha protocolos de contingencia para identificar los daños, establecer prioridades y mantener disponibles los servicios de telecomunicaciones.

Durante lunes, martes y miércoles, la compañía consiguió recuperar cerca de la mitad de las estaciones base que habían resultado afectadas inicialmente. También avanzó en la reparación y puesta en funcionamiento de las redes de fibra y otros servicios.

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La recuperación todavía enfrenta dificultades relacionadas con las condiciones de las zonas afectadas. Entre los principales obstáculos están las interrupciones del suministro eléctrico, los problemas para acceder a determinados puntos de la infraestructura y la necesidad de combustible para mantener activos los sistemas de respaldo.

Como parte de las acciones para mantener operativas las comunicaciones, Claro adquirió 26 plantas de energía destinadas a Quibdó, Pereira y Cali. Los equipos ya fueron trasladados a los sitios donde son necesarios.

Cerca de dos millones de usuarios recibieron beneficios

Mientras avanzan las labores sobre la infraestructura, la compañía también adoptó una medida dirigida a sus clientes prepago en los departamentos afectados. Cerca de dos millones de usuarios recibieron automáticamente un paquete gratuito con una vigencia de siete días.

El beneficio incluye llamadas y mensajes de texto ilimitados, además de 2 GB de navegación. La medida busca facilitar la comunicación de las personas durante los días posteriores a la emergencia, mientras continúa la recuperación de las redes.

Claro mantiene coordinación con las autoridades y otros actores presentes en los territorios para acelerar las labores pendientes. La compañía señaló que sus equipos permanecerán trabajando en las zonas afectadas hasta alcanzar la mayor normalización posible de la operación.

Por ahora, el avance reportado deja cerca de ocho de cada diez estaciones base funcionando y prácticamente la totalidad de los nodos de fibra recuperados en los cinco departamentos incluidos en las labores de atención.