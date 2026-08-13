Amazon activa ayuda para comunidades afectadas por terremoto en Colombia

El terremoto que sacudió el occidente de Colombia el 10 de agosto llevó a Amazon a activar medidas de apoyo para las comunidades afectadas. La compañía informó que trabaja con organizaciones locales sin ánimo de lucro, bancos de alimentos y otros servicios de emergencia para identificar las necesidades más urgentes y definir el envío de suministros.

El sismo, registrado cerca de San José del Palmar, dejó una amplia zona afectada y, según la información entregada por Amazon, más de 250 personas murieron. La empresa señaló que su respuesta comenzó con la evaluación de las condiciones en las áreas impactadas y con acciones destinadas a proteger a sus empleados y socios.

Amazon cuenta con un servicio operativo permanente que entrega alertas e información ante acontecimientos graves. Esta herramienta permite tomar decisiones relacionadas con sus operaciones y activar recursos de emergencia cuando trabajadores resultan afectados por este tipo de situaciones.

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“En este momento, nuestra prioridad son nuestros empleados y las personas de las comunidades afectadas por el terremoto de Colombia”, afirmó Abe Díaz, director de Ayuda en Casos de Desastre de Amazon. El ejecutivo agregó que la compañía trabaja con organizaciones comunitarias y humanitarias para determinar dónde se requiere apoyo adicional durante las próximas semanas.

La ayuda se concentrará en suministros de emergencia

Una de las acciones previstas consiste en donar y distribuir artículos necesarios para las comunidades damnificadas. Para determinar qué productos hacen falta, Amazon está coordinando la evaluación con agencias humanitarias en Colombia, incluidos bancos de alimentos locales.

La compañía también indicó que, siempre que sea posible, buscará adquirir los suministros dentro del país afectado. La medida pretende acelerar la llegada de los productos a las personas que los necesitan y, al mismo tiempo, favorecer a proveedores de la economía local.

Si las necesidades superan la capacidad de abastecimiento local, Amazon dispone de una red internacional de 12 centros de ayuda humanitaria ubicados en siete países. Estos espacios almacenan elementos como lonas, mantas y otros artículos de emergencia que pueden movilizarse hacia las zonas afectadas cuando sea necesario.

La empresa señaló que su programa de ayuda ante desastres ha permitido donar y entregar más de 30 millones de suministros esenciales desde 2017, como respuesta a más de 200 emergencias en distintas partes del mundo.

Por ahora, Amazon mantiene la evaluación de las necesidades en Colombia junto con sus organizaciones aliadas y prevé continuar las labores de apoyo durante las próximas semanas. La compañía también pidió a las personas afectadas seguir las instrucciones de las autoridades locales de emergencia.