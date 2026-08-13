Pixel Buds Pro 2 reciben nuevas funciones de Gemini y traducción

Los Pixel Buds Pro 2 suman nuevas funciones que buscan ampliar su integración con el ecosistema de Google. Desde el 12 de agosto, los audífonos pueden reservarse en un nuevo acabado Olive, mientras que las actualizaciones de software comenzarán a llegar en septiembre.

Entre las novedades aparece la cancelación de ruido dinámica, diseñada para ajustar el funcionamiento de la cancelación activa cuando cambia ligeramente el sellado de los audífonos en el oído. La intención es mantener un nivel constante de reducción del ruido incluso cuando el ajuste varía durante el uso.

Gemini también gana espacio en los controles. Los usuarios podrán modificar configuraciones mediante comandos de voz, como pedirle al asistente que aumente los graves, sin necesidad de manejar directamente el teléfono.

Otra función está relacionada con el descanso. Cuando los Pixel Buds Pro 2 se utilizan junto con un Pixel Watch, el reloj puede detectar que el usuario se quedó dormido. En ese momento, los audífonos pueden pausar la reproducción, desactivar la función táctil y silenciar las notificaciones.

Traducción en vivo amplía sus posibilidades

La traducción en vivo recibe una actualización que permite activar el modo de escucha tocando los audífonos. Google señala que la función permite comprender más de 70 idiomas casi en tiempo real sin tener que tocar el teléfono.

La herramienta también contempla conversaciones entre personas que hablan idiomas diferentes. El usuario puede hablar en su propio idioma y el teléfono Pixel reproducirá la traducción en el idioma de la otra persona.

Los Pixel Buds Pro 2 mantienen otras características como los controladores de 11 milímetros, audio espacial con seguimiento de la cabeza, Audio adaptativo y cancelación activa de ruido con Silent Seal 2.0. El fabricante también asegura una autonomía de hasta 30 horas con el estuche de carga y ANC.

El modelo incorpora el chip Google Tensor A1, utilizado para las funciones de audio y procesamiento de inteligencia artificial. También cuenta con un estabilizador que permite girar los audífonos para conseguir un ajuste más seguro durante actividades físicas.

En Estados Unidos, los Pixel Buds Pro 2 aparecen con un precio promocional de 189 dólares, frente a los 229 dólares habituales. La oferta indicada es válida hasta el 23 de agosto. La reserva del nuevo acabado Olive comenzó el 12 de agosto y las actualizaciones de software están previstas para septiembre.

Los Pixel Buds 2a también aparecen en la comparación de Google con un precio promocional de 99 dólares, frente a los 129 dólares habituales, y ofrecen hasta 20 horas de reproducción con el estuche y ANC. Ambos modelos incorporan el chip Tensor A1 y funciones de Gemini, aunque los Pro 2 reúnen las prestaciones de audio más avanzadas de la gama.